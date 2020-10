Lerma y Falcao, dos gladiadores en sufrido empate de Colombia en Chile

Colombia logró un puntazo contra Chile en Santiago a fuerza de sacrificio, pero también de paciencia para superar sus propios defectos y llegar al 2-2 que enfiló el buen inicio en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Así vimos, uno por uno, a los jugadores que lograron en valioso punto de visitante:



Camilo Vargas: 6

El segundo partido del arquero colombiano fue aceptable y en los goles no tuvo mucha responsabilidad.





Stefan Medina: 6

Salió lesionado muy temprano, apenas sobre los 28 minutos. Hasta ahí, era una sombra que neutralizaba bien a Alexis.



Dávinson Sánchez: 6

El defensor de Tottenham se vio complicado en algunos pasajes del partido, pareció complicado en los relevos con Cuadrado, a pesar de la experiencia que tienen jugando juntos, pero resolvió práctico al final.



Jeison Murillo: 7

Acabó de titular por la lesión de Mina y fue efectivo cubriendo el sector de Mojica e inclusive llegó como cuarto atacante sobre el final del partido, con tres peligrosos cabezazos.



Johan Mojica: 5

Esta vez no rindió al nivel de Barranquilla, Isla le hizo mucho daño con sus ataques a la espalda y en el ataque no tuvo la precisión en la última decisión.



Wilmar Barrios: 6

Tuvo dificultades para contener el ataque chileno y, con un Lerma lanzado al ataque, no fue tan eficiente como es usual.



Jefferson Lerma: 8

El primer gol, el segundo que no fue por poco, una multiplicación de funciones en marca y en sociedades en ataque y, para completar, sacrificio puro cuando tuvo que ir a la banda derecha para cubrir la ausencia de Medina. Una de las figuras... hasta el gol de Falcao.



Juan Guillermo Cuadrado: 5

No pudo ser el socio de James en ataque, acabó sacrificado como lateral derecho y cometió el error del segundo gol de Chile. Suele salir figura, pero esta noche no fue su noche.



James Rodríguez: 6

El cerebro de Colombia careció de socios en Santiago, luchó y aguantó y hasta se ganó una amarilla por tratar de apoyar la marca, pero no estuvo claro en la salida y su zurda apareció apenas con tibieza.



Luis Fernando Muriel: 4

No llegó a Santiago. El hombre gol en Barranquilla tuvo una noche para el olvido contra Chile. No se asoció, dejó solo a Mojica con los rápidos chilenos por izquierda, nunca se juntó con su amigo Duván Zapata y pasó por el campo sin generar opciones del gol en 51 minutos que tuvo, antes de que Queiroz decidiera reemplazarlo.



Duván Zapata: 6

Puso todo su esqueleto al servicio del equipo pero esta vez no estuvo fino en su tarea fundamental, de frente al arco. Por sacrificio pasa la prueba, pero tampoco lució.



Steven Alzate: 5

Con al lesión de Medina fue al mediocampo en lugar de Lerma con la misión de ser el hombre clave para James. No fue ni sombra. Intentó cortar el juego del rival pero generalmente perdió los duelos individuales.

​

​Alfredo Morelos: 6

​Llegó en reemplazo de Muriel y aclaró mucho la salida de una Colombia que no lograba conectar sus propios cables. Sacrificado en defensa y asistente de Falcao para el empate.



Falcao: 8

​¡El héroe! Le bastaron poco más de 20 minutos en la cancha para resolver los líos de definición de un equipo lleno de cortos cicuitos. Una tuvo, una mandó a guardar. Porque sabe más el diablo por viejo...