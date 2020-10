James no brilló y el ataque fue un desorden: ¡Apareció Falcao!

La Selección Colombia empató este martes 2-2 con Chile, en su segunda salida en las Eliminatorias Qatar 2022. El juego se dividió en dos fases: los primeros 25 minutos fueron de mucha dinámica y agresividad; pero luego hubo errores, desespero, desorden y confusión en el ataque. Al final, en medio del amor propio, apareció el goleador histórico de la Tricolor: Falcao salvó el honor y rescató un punto de visitante.



Cuando ‘quemaban las papas’, y Chile había remontado el juego (pasó de perder 0-1 a ganar 2-1), no apareció James Rodríguez, el ‘10’ y llamado a ser el hombre que sacara de la oscuridad al equipo de Carlos Queiroz. El mejor momento de Colombia tuvo a jugadores como Stefan Medina, Luis Fernando Muriel y, especialmente, Jefferson Lerma empujando, jugando y potenciando a la Tricolor.



James estuvo apagado, falto de la personalidad a las que tiene acostumbrados a los aficionados. Esta vez el jugador que brilla en el Everton estuvo más cercano al suplente del Real Madrid. Además, desde el banquillo técnico hubo desespero también: mandó a tres delanteros que son de área normalmente, y no había ideas claras para hacerles llegar el balón.



Pero cuando la táctica no funciona, las ideas están escondidas, viene bien un baño de amor propio, de verraquera colombiana, de pundonor para no verse superado. Colombia empujó, puso garra y corazón, una de las armas que son permitidas, válidas y valoradas en el fútbol.



A los 72 minutos, Queiroz envió a Falcao García a la cancha, la experiencia y tenacidad en un jugador. Y en el primer minuto agregado (91’), el ‘Tigre’ apareció en el área para capturar un rebote y empujarla al arco chileno. Esta vez un rugido salvó a Colombia, a James y a Queiroz.