El 'Pibe' Valderrama no pasó ni una: 'no le metemos un gol a nadie'

La Selección Colombia empató sin goles frente a Paraguay en el Metropolitano y encajó su quinto partido en línea sin ganar y además sin marcar gol. Tres empates a cero en Barranquilla y las críticas no se han hecho esperar.



Carlos 'El Pibe' Valderrama, como suele hacer a través de su cuenta de YouTube, publicó el resumen de la jornada y le lanzó uno que otro dardo a la tricolor. Pese a ello destacó que se mantenga en zona de clasificación, pero ¿le alcanzarán los ahorros para ir a Catar?

"Nosotros, si jugamos a las 6 es malo, si jugamos a las 3 es malo, ¿a qué horas tenemos que jugar? El problema no es de horario, mi hermano el problema es que no le metemos un gol a nadie, lastimosamente es así. Fíjate tú, los resultados se nos dan y ahora estamos de cuartos, 17 puntos, de a puntico vamos llegando al Mundial", destacó el 'Pibe' sobre la sequía de victoria y también de goles en la tricolor. Colombia ya igualó su peor registro, que se remonta a la Eliminatoria a Sudáfrica 2010 cuando pasaron cinco partidos sin anotar.



"No metemos gol. Cinco partidos sin meter gol. Miren como es el fútbol de bacano, no metemos un gol, llevamos cinco partidos y vamos de cuartos, estamos clasificados al Mundial. Vamos pa'lante. ¿Cómo meter un gol? Arnoldo Iguarán, que es el goleador ya no juega, entonces mi hermano, 0-0 otra vez en el Metropolitano", finalizó Valderrama.