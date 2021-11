Rincón estalló contra Colombia: 'uno termina aburrido, no hay nada'

En La Polémica de Win Sports, Freddy Rincón exjugador de la Selección Colombia, se refirió al nuevo empate de la tricolor, esta vez frente a Paraguay. El mundialista fue crítico con Reinaldo Rueda por sus decisiones técnicas, pero también apuntó al nivel de James Rodríguez a quien mandó a recuperarse para que vuelva en mejores condiciones. Según su balance, solo un jugador salvó la patria.

"Es desgastante esta Eliminatoria y uno termina aburrido. Hoy teníamos que ganar y no paso nada, y todavía jugándose mal. Si se hubiera jugado bien al menos uno dice se empató así, pero es que no hay nada, eso desilusiona", dijo Rincón quien solo destacó a un jugador. "Me gustó (Víctor) Cantillo que fue el que entró y le cambió la cara al partido, lo que no me gustó fue el resto. Es muy difícil la fuerza que se hace para ver un gol de Colombia. Cuando hay oportunidades no hay tranquilidad".



Freddy, quien disputó con la Selección tres Eliminatorias y tres Mundiales, no tuvo piedad del '10'. "Cuando uno juega fútbol uno más o menos comienza a detectar cuando alguien está bien o está mal. James físicamente no está bien y para un partido tan difícil como este, para mí era más alternativa. Aquí hay cosas que lo desinflan a uno y todos esperábamos que Colombia ganara pero esto como fue, decepciona demasiado".



Y agregó: "James ha hecho un esfuerzo pero eso pasa a segundo plano cuando no se está bien físicamente. Nadie le discute la técnica a James y hubo unas jugadas en las que mostró, pero si él está mal físicamente o con lesiones, debería parar, tratarse bien y volver por la puerta grande. No está terminando bien y eso no es legal para un atleta profesional".



Finalmente, lanzó elogios a Cantillo aunque aprovechó el momento para tirar uno que otro dardo a Rueda por sus decisiones técnicas. Para Rincón, el hombre del Corinthians debió ser titular. "Reinaldo conoce a Cantillo y sabe como juega en Corinthians. Él hizo lo que muchos no hicieron y lo que veníamos pidiendo hace mucho rato, con salida, rompiendo líneas, cambiando juego. Era un jugador que se necesitaba desde el comienzo. Si quería tener a James debía tener un jugador que le metiera los balones entre los volantes porque él no está físicamente bien".