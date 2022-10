Carlos Paniagua y el sueño Mundial: ‘la tercera es la vencida’

La Selección Colombia Femenina Sub-17 está a un paso de volver a hacer historia. Tal vez es el partido más importante para un combinado de mujeres en el país. Pasaron doce años para que una selección cafetera llegara a una semifinal en un Mundial juvenil, pues la Sub-17 se ata a las mismas posibilidades que la Sub-20 tuvo en Alemania en el 2010.

El semblante es el mismo: una semifinal ante Nigeria, así como la tuvo la Sub-20 en Alemania 2010. Ahora en la India, es la Sub-17 quien tiene esa oportunidad en su quinta participación en la Copa del Mundo de la categoría. Con Linda Caicedo comandando el ataque en óptimas condiciones, se espera que las cafeteras puedan meterse en la final esperando a Alemania o España.



Nigeria ha sido un coco difícil, pues en dos antecedentes, Colombia no ha podido sacarle ninguna unidad en fases de grupos, y ahora la instancia está más que perfecta. Carlos Paniagua atendió a los medios desde India. Le preguntaron por Linda Caicedo, “ella sufrió un golpe en el partido con Tanzania, el partido estaba 3-0 y no queríamos arriesgar, la jugadora se encuentra bastante bien, ayer practicó con nosotros, tener esta jugadora es muy importante porque ha demostrado a lo largo de este año, inclusive en la Copa América de mayores en Colombia, salir como la mejor jugadora de América, es un plus que tenemos y estamos contentos porque la recuperación de ella ha sido bastante buena”.



Sobre jugar la semifinal, mencionó, “tuve la posibilidad en el fútbol masculino en la categoría Sub-20 de estar en Nueva Zelanda y en el Mundial de Turquía, orgullosamente ya todos esos jugadores están en la Selección de mayores de Colombia. Con ellos nunca habíamos estado en una instancia de semifinal. Ahora, gracias a Dios y la vida que me pusieron en el camino del fútbol femenino y así tener esta oportunidad tan bonita de estar en una semifinal de una Copa del Mundo. Me siento muy orgulloso de mis jugadoras, desde el Sudamericano que fue en Uruguay están marcando historia porque se divierten, juegan bien al fútbol. El país espera mucho de este equipo y lo vamos a dar todo para poder estar en una final de un campeonato del mundo”.



Del fútbol femenino en Colombia aseveró, “en Colombia ha ido despertando mucho el interés de las niñas de jugar al fútbol y aún más con lo que estamos realizando aquí en la India. Las ciudades y departamentos tienen ligas locales y hay un torneo Interliga que lo genera la Difútbol, ahí podemos encontrar talentos como los de Juana Ortegón que ella es del departamento del Valle. En estos torneos se hacen veedurías y así podemos seleccionar esta Sub-17. Hay algo muy bonito y es que luego del Sudamericano de Uruguay, todas estas jugdoras fueron contratadas por equipos profesionales y eso es muy importante porque tuvieron ese roce profesional y las tienen compitiendo en gran nivel”.



Por último, habló sobre los antecedentes contra Nigeria, “hay un dicho en Colombia que dice que la tercera es la vencida y creo que será esta. El grupo está alegre y motivado y no va a dejar pasar esta oportunidad de estar en una final de un campeonato del mundo. Se ha trabajado muy fuerte para esto, estamos muy lejos de nuestro país y tenemos un sueño y es volver con la Copa del Mundo, pero para poder llevar la Copa hay que pasar la semifinal que no va a ser fácil, contra un equipo con mucha historia como es Nigeria (…) En lo mental el equipo está muy bien y esto parte del trabajo táctico, las jugadoras se sienten con seguridad y confianza. La verdad les quito mucho la presión, quiero que ellas disfruten esta instancia, que sepan que les ha costado mucho estar en una semifinal de esta categoría, que se diviertan porque si se divierten lo más seguro es que logremos un buen resultado”.