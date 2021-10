¿Cambiará de opinión? Los que Vélez pide en Selección antes que James

Antes del primer gol de James Rodríguez con Al Rayyan, en la victoria 4-2 contra Al Sailiya por la Liga de Catar, sus intenciones de tener al zurdo en una posible convocatoria de Selección Colombia eran casi nulas. ¿Cambiará de opinión ahora que se ha reportado con ritmo y celebración, como tantos le pedían? Puede ser que no.

Vélez dijo en Palabras Mayores, de Antena 2, que "no hay que llevar a James a la Selección a los empujones", en vista de la ola de interés que despierta el posible regreso del 10 al equipo de Reinaldo Rueda.



En su opinión, "lo mejor es no inventar" y fortalecer mejor la idea actual del DT, que tiene al equipo en estos momentos en zona directa de clasificación al próximo Mundial de Catar.



Y pensando en ese esquema, a él le parece que no es el de James el nombre ideal, sino que hay otros con un perfil y un ritmo de competencia que podrían acomodarse mejor: "hay jugadores con mejor momento como 'Chicho' Arango, Teófilo Gutiérrez y Macalister Silva", dijo.



James habría sido bloqueado ya por la selección nacional, lo que no asegura necesariamente un cupo entre los convocados, pero es un hecho que ahora está más cerca que en la Copa América y las últimas jornadas de Eliminatorias de asegurar su regreso.