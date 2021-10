¡Un día soñado para James! Primera celebración en triunfo de Al-Rayyan

Al-Rayyan, con el estreno goleador de James Rodríguez, ha logrado una victoria muy importante en su reto de escalar en la tabla de posiciones en la Liga de Catar.





El equipo del colombiano se impuso 4-2, en un duelo que controló y que resolvió finalmente en el feliz estreno del 10 como artillero. Boli abrió la cuenta, Awadh se apuntó un doblete y James redondeó su noche perfecta, ayudando a los suyos a sumar 9 puntos, aunque aparece muy lejos todavía el líder Al-Sadd (21 puntos).





Pero la noticia volvió a estar en James, quien lució comprometido, serio y muy metido en un juego en el que tenía varios retos: mejorar en lo físico (su DT reconoció que le falta), seguir ganando competencia, ser influyente para su equipo y claro, ponerse aún más claro en el radar de la Selección Colombia.



En todo cumplió. Tuvo dos remates de media distancia y un centro hermoso que Boli no pudo capitalizar en el primer tiempo, al menos cinco duras faltas que no valieron ni tarjetas amarillas y mucho desgaste no solo en la salida, sino incluso en el retroceso, ayudando a su equipo a evitar un contragolpe.



Para el complemento apareció el cansancio, pero no bajó su intensidad, que incluso le valió el gol, el primero con su camiseta roja: a los 74 capitalizó una buena salida por izquierda, aprovechó que Awahd dejó pasar la pelota y definió con sangre fría y la magia de su zurda. Incluso pudo apuntarse una asistencia si Boli hubiera podido capitalizar un lindo centro al cierre.



De esta manera James dijo presente en su club, se robó los elogios de la prensa local y dijo 'aquí estoy si no me han visto' de cara a la convocatoria de la Selección Colombia. Si no está al 500 por ciento, sin duda se está acercando...