'Nunca hubo contacto': Vélez desmiente lo de Gareca a la Selección

Luego de darse a conocer la noticia que se informó desde los medios extranjeros de una posible contratación de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Colombia en el 2023, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, desmintió la información afirmando que ‘es mentira y no es verdad’.



En su programa Palabras Mayores en Antena 2, el periodista dio su opinión de la información que se filtró desde el extranjero sobre la posible contratación de Gareca



“Es mentira, no es verdad, la Federación no tuvo ni tendrá contacto con nadie que tenga contrato vigente, nunca hubo conversaciones con ninguno. Ricardo tiene contrato y no va hablar con nadie” afirmó el periodista.



De igual forma el analista dio a conocer que en su momento la Federación sí estuvo interesada en contratar al estratega argentino pero en la actualidad no hay acercamientos.



“En algún momento hubo tanteos antes de traer a Reinaldo y antes de traer a Queiroz. En conversaciones con Ramón Jesurún me contó que no va a quitarle el técnico a una federación amiga y hermana como la peruana” confirmó el periodista.



Con esta información, se aleja cualquier acercamiento de La Tricolor con el estratega argentino, aunque Vélez no descartó una posible contratación dentro de 2 o3 años cuando Gareca no tenga contrato y no esté peleando un puesto para ir al Mundial de Catar.