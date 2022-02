¿Falta apoyo a la Selección Colombia? Adrián Ramos dejó su mensaje

A poco más de un mes de las últimas jornadas de Eliminatoria Sudamericana, en las que la Selección Colombia se aferra a un milagro para quedarse al menos con el puesto de repechaje al Mundial, el delantero Adrián Ramos, quien vistió en su momento la camiseta tricolor, dejó un mensaje a la afición a través de El Vbar de Caracol Radio.



Los delanteros colombiano no atraviesan un buen momento en Selección y el equipo nacional encajó siete partidos sin anotar. La última vez fue en septiembre de 2021. El referente de los 'Diablos Rojos' pidió más apoyo y menos críticas.

"Yo creo que en esta Eliminatoria, con todo respeto, hemos criticado más a los delanteros en vez de apoyar. Sabemos que el talento de hacer goles lo tienen. Por X o Y cosa no se están dando y no es que no quieran, simplemente es parte del fútbol. Tenemos que creer en ellos y en cualquier momento les va a llegar, no puede ser casualidad que marquen en los clubes y en la Selección no", dijo sobre la falta de gol en Colombia, que complicó la clasificación al Mundial.



"A veces dicen que les pesa la Selección pero uno no entiende cómo no entran los balones. Hay situaciones donde por mucho que trabajes las cosas no se dan. En este momento esperamos que la Selección pueda salir de un momento difícil y le de alegrías al país", repuntó Ramos.



Por otro lado, Ramos aprovechó la llegada de Luis Díaz al Liverpool y se refirió a Jurgen Klopp, quien lo dirigió en el Borussia Dortmund. El hoy delantero del América jugó en el BVB entre 2014 y 2017, y alcanzó a ser dirigido una temporada por el técnico alemán. ¿Qué consejo le dejó a 'Lucho'?



"Klopp es un técnico que enseña a competir al máximo nivel, ojalá como colombianos podamos ver ese gran paso que hoy Luis puede dar", mencionó.