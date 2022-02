Solicitan a Conmebol y FIFA mover fecha de partido de Eliminatoria

La Asociación del Fútbol Argentino informó este jueves que "elevó un pedido formal" para que el partido de las Eliminatorias Sudamericanas entre la albiceleste y Venezuela se juegue el viernes 25 de marzo y no el jueves 24, como estaba previsto. Todo esto tras la solicitud realizada por organismos de Derechos Humanos.

Alrededor de una decena de organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pidieron este lunes que el partido no se juegue el 24 de marzo porque ese día se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico militar. Consideran "muy equivocada" la "decisión" de jugar este encuentro el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", que es feriado y en el que se realizan movilizaciones para pedir "Memoria, Verdad y Justicia" por las víctimas de la última dictadura cívico militar (24 de marzo 1976 - 10 de diciembre de 1983).



"El aniversario del golpe militar que inició la dictadura más atroz que hayamos sufrido en nuestra historia no solamente es una de las fechas más sentidas del calendario nacional, sino también la de mayor movilización popular tanto a la Plaza de Mayo como a las plazas de todo el país", decía el texto enviado al Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino y al Ministerio de Turismo y Deportes del país sudamericano.



Este jueves, la AFA informó que elevó un pedido formal a la Dirección de Competiciones de la Conmebol y a la FIFA para que el partido sea "programado" el viernes 25 de marzo. Todavía no hay horario confirmado para este compromiso que sería en Buenos Aires.



EFE