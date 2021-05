Sablazo de Carlos A. Vélez a jugadores de Selección Colombia para Copa

Este martes, Carlos Antonio Vélez en medio de su audiocolumna Palabras Mayores, se refirió al tema Selección Colombia, pues este miércoles se espera la convocatoria de Reinaldo Rueda para los partidos de Eliminatoria Sudamericana que serán frente a Perú y Argentina, que son la antesala a la Copa América. El periodista hizo varias exigencias a los futbolistas y una de ellas es ganar la Copa.

"Ganar la Copa América es la única opción, los títulos son escasos y los logros no existen. Un favor, respeten al técnico, lo que no hicieron con el anterior, háganlo con este. Le hablo a los jugadores, traían la mala costumbre de siete años haciendo lo que les daba la gana, en una zona de confort escandalosa e inmoral, a cambio de ganar algunos partidos", aseguró.



Pero también aprovechó para hablar del proceso que la tricolor hizo con José Pékerman y Carlos Queiroz. "En Brasil 2014 nos sonrió una buena sarta de rivales medianos, en un momento irrepetible para algunos jugadores como el caso de James, pero terminamos en nuestra realidad. En Colombia se creyó que en la etapa de Pékerman se había tocado el cielo con las manos, y que lejos estaban", dijo reconociendo que nunca se subió al bus de la victoria del técnico argentino.



Y continuó: "vino alguien (haciendo referencia a Queiroz) y los apretó, no dejó lo que querían hacer, entonces había que hacerle el cajón. Viene (Rueda) una nueva etapa con una persona correcta y un profesional serio; normalmente se confunde el discurso conciliador con debilidad, vamos a respetarlo", dijo Vélez pidiendo a los jugadores de la Selección Colombia que respeten el trabajo de su nuevo entrenador y lo respalden con resultados.



Cabe recordar que Argentina ya entregó sus convocados para la doble fecha de Eliminatoria, que será el 3 y 8 de junio. Ricardo Gareca, de Perú, oficializaría la suya esta semana.