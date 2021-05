Colombianos en Tigres estrenarán técnico: fuerte crítico de Osorio

Según informó la prensa mexicana, Miguel 'Piojo' Herrera será el encargado de dirigir a Tigres, de los colombianos Luis Quiñones, Francisco Meza y Julián Quiñones, tras la salida de Ricardo Ferretti. Se indica que el exentrenador del América, que orientó a Roger Martínez, Nicolás Benedetti y Andrés Ibarguen, firmó por dos años con su nuevo club.

El 'Piojo' Herrera, quien orientó a la selección de ese país entre 2013 y 2015, disputando entre algunos, el Mundial de Brasil 2014 y Copa América Chile 2015, fue un fuerte crítico del colombiano Juan Carlos Osorio, quien lo sustituyó hasta 2018.



Para el mexicano, el extécnico de Atlético Nacional y quien ahora suena para dirigir al América de Cali, "no le dejó nada a la selección" y tampoco compartió su rotación.



Herrera llega a Tigres después de dirigir al América de México entre 2017 y 2020, donde generó varias noticias en relación a los futbolistas colombianos Martínez e Ibarguen. "Yo tenía que hacer uso de ellos, desafortunadamente para la institución no dieron lo mejor de la calidad", destacó en diciembre de 2020.



Este martes podría ser oficializado como nuevo entrenador de Tigres, al que no le alcanzó para llegar a las semifinales de la Liga en México. Terminó la fase regular en el octavo lugar.