El comentario que no podía faltar: Abreu habló del penalti de Cardona

El uruguayo Santiago 'El Loco' Abreu, un especialista en picar la pelota en los penaltis, habló con Sport Center sobre la ejecución del colombiano Edwin Cardona, acción que tantas críticas ha generado pese a clasificación de Boca Juniors a semifinales de la Copa de la Liga Argentina.



El volante colombiano que regresaba en el 'Xeneize' se la quiso picar al debutante juvenil de River, Alan Díaz, pero todo le salió mal y los comentarios recriminando su actuación no se hicieron esperar. Lo tacharon de "irresponsable" y "sobrado". ¿Qué mensaje le dejó el 'Loco' Abreu, exjugador de River?

"Era un partido clásico y él interpretó que esa era la manera de colocar a Boca como ganador, y él dejaba su marca de calidad. No estoy de acuerdo con la pedida de disculpas y de victimizarse ante este tipo de situaciones, porque es una toma de decisión deportiva. El arquero puede tener la virtud de atajartelo o tenes la virtud de convertirlo. Desde mi punto de vista, hay personalidades para patear penaltis así", dijo el uruguayo.



El 'Loco' Abreu es sin duda un especialista en picar la pelota en penaltis, lujo que quiso hacer el colombiano en el duelo clave frente a River. El uruguayo lo hizo en un Mundial y definiciones importantes.



"El entorno es cruel, el fútbol no. Hace mucho empezamos a tomar como vida o muerte un deporte que tiene que ser para disfrutar. El futbolista debe hacerlo con responsabilidad y saber lo que se juega", repuntó asegurando que no se puede recriminar a un jugador por hacer un caño, un sombrero o querer picar un penalti.