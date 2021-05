Jornada para ‘alquilar balcón’: agenda en Libertadores y Sudamericana

Este martes se abre el telón en la quinta jornada, tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, y en FUTBOLRED los programamos con los duelos de los colombianos. Junior, Santa Fe y Nacional, oficiarán de visitantes, mientras que América lo hará de local en Bolivia.

Martes, 18 de mayo

​

5:15 pm | Palmeiras vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte)

Copa Libertadores



5:15 pm | Independiente (Andrés Roa) vs Bahía

Copa Sudamericana



7:30 pm | Sao Paulo (Luis Manuel Orejuela) vs Racing

Copa Libertadores



7:30 pm | Fluminense vs Atlético Junior

Copa Libertadores



7:30 pm | Talleres (Diego Valores/Rafael Pérez) vs Bragantino

Copa Sudamericana



Miércoles, 19 de mayo



5:15 pm | Emelec vs Deportes Tolima

Copa Sudamericana



5:15 pm | A. Goianiense vs Libertad (Daniel Bocanegra/Alex Mejía)

Copa Sudamericana



7:00 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Santa Fe

*Rafael Santos Borré, fuera por Covid-19.

Copa Libertadores



7:00 pm | Flamengo vs LDU Quito (Cristian M. Borja)

Copa Libertadores



9:00 pm | América de Cali vs Deportivo La Guaira

Copa Libertadores



9:00 pm | D. Táchira vs Always Ready (Jhon Jairo Mosquera/Alex Rambal)

Copa Libertadores



Jueves, 20 de mayo



5:00 pm | Argentinos Juniors vs Atlético Nacional

Copa Libertadores



5:15 pm | Ceará (Stiven Mendoza/Yony González) vs Bolívar

Copa Sudamericana



5:15 pm | 12 de Octubre vs San Lorenzo (Yeison Gordillo)

Copa Sudamericana



7:00 pm | Boca Juniors (S. Villa, F. Fabra, J. Campuzano y E. Cardona) vs Barcelona SC

Copa Libertadores



7:00 pm | Olimpia (Sergio Otálvaro) vs Internacional

Copa Libertadores



7:30 pm | Lanús (Alexis Pérez) vs La Equidad

Copa Sudamericana



7:30 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Sport Huancayo

Copa Sudamericana