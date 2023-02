Macnelly se sinceró sobre la sede de Selección: 'Hay mejor ambiente'

El debate de cuál debe ser la sede de la Selección Colombia sigue vigente. Barranquilla ha tomado mucho protagonismo y ha sido la casa del combinado nacional en pasadas Eliminatorias que dieron boletos para los Mundiales de Brasil y también de Rusia, pero los últimos resultados que consumieron la eliminación y la no posibilidad de ir a Qatar, aparecieron en un momento en el que también se confirmó que la capital del Atlántico no iba a tener actuación en el Sudamericano Sub-20, lo que abría la oportunidad para una discusión entre Cali y Bogotá.



La primera fase que se disputó en Cali tuvo buen acompañamiento como se esperaba, pero cuando inició el Hexagonal Final y mientras los resultados seguían aumentando para la Selección Colombia, el Nemesio Camacho El Campín no dejó de llenarse.

El acompañamiento a la plaza ha hecho que aparezca nuevamente el debate entre Barranquilla y la capital colombiana como lo es Bogotá. El fútbol volvió a recobrar esa identificación que tenía desde hace algunos años donde era un plan sumamente familiar sin violencia, sin insultos y con la unión por la Selección Colombia que logra este tipo de vínculos entre hinchas, jugadores y cuerpos técnicos.



Sin duda alguna, Bogotá ha respondido como se esperaba por parte de una ciudad capital de un país que vive el fútbol como una pasión, pero, el Estadio Metropolitano Robert Meléndez también le ha dado alegrías a la Selección Colombia y por esta razón, el debate sigue aumentando entre cuál debe ser la sede. Macnelly Torres, que jugó Eliminatorias en Bogotá y en Barranquilla habló en diálogo con el VBar de Caracol sobre cuál es la sede idónea y no tuvo dudas en su respuesta.

Macnelly Torres, como barranquillero y con esa posibilidad que tuvo de jugar en Barranquilla no dudó y su respuesta fue contundente, "no estoy de acuerdo con ustedes, hoy la casa de la Selección es Barranquilla y por lo tal no hay una razón por la que la Selección deba cambiar de sede”, además, agregó que en cuanto al ambiente que hay en las dos ciudades, la pasión por el combinado nacional se vive de una manera muy distinta en la costa.



“Lo otro es que yo sí tengo que decir que para mí Barranquilla tiene mejor ambiente, cuando la Selección está en Barranquilla se nota que está la Selección, que hay partido de Eliminatoria y tengo que decirlo así a algunos no les parezca; en Bogotá no, en Bogotá ese ambiente no se vive, y ojo que ya en Barranquilla no sé qué porcentaje de barranquilleros está ingresando”, aseveró.



Sin embargo, reiteró que no es algo que manejen los jugadores, sino que es cuestión de los directores técnicos y de la Federación Colombiana de Fútbol, “que sea lo que el entrenador de turno le parezca mejor, ejemplo cuando estuvimos en la época con Pinto, Pinto decidió que jugáramos Eliminatorias en Bogotá por 2.600 metros, por una cosa, por la otra, tenía sus argumentos del clima, de la altura y la Selección se rodó para Bogotá y en ese momento fue la escogencia del técnico de turno”. El debate seguirá a falta de una jornada más por disputarse en Bogotá en el Sudamericano Sub-20.