Macnelly Torres explotó sobre las denuncias en Atlético Nacional

Macnelly Torres no aguantó y explotó contra las denuncias que hizo el diario El Colombiano sobre el comportamiento de las barras bravas sobre la contratación de jugadores y el regreso de figuras, pues afirmaban que recibían dinero por los fichajes y por eso presionaron para traer de vuelta a varios referentes.



“En el pasado hicieron negocios dentro del club. La llegada de jugadores históricos se negociaba con ellos, ganaban porcentajes de los salarios. Por eso presionaban para el regreso de algunos futbolistas. Hay algunos hinchas a los que no les interesa el club, solo el dinero, además de recibir boletas gratis para después revenderlas”, aseguró una fuente incógnita de El Colombiano.



‘Mac’ no soportó que las denuncias no tuvieran nombre, argumentos o pruebas. Por eso decidió hablar con Blog Verdolaga, Nacional Es Pasión y La Tertulia Verdolaga, en un ‘live’ conjunto de los tres medios.



“Quise salir a hablar por lo delicado que un medio de comunicación sacó y que me involucra como jugador histórico del club”, indicó Torres.



Macnelly continuó: “Me da risa que digan que en mi llegada a Nacional hayan intervenido barristas. Jamás en mi vida le he pagado a una barra o a un técnico para jugar. Así que para venir a Nacional nunca tuve que pagar nada, hay que ser claro en eso”.



“Estuve tres veces en Nacional y nunca tuve que pagar para venir y tampoco nadie me llamó para pedirme plata”, aseguró.



“Acá muchos de los históricos regresaron al club. Es desubicado entrar a decir un comentario así, a mí me cayó muy mal”, agregó.



Macnelly reconoció que sí hubo ayudas a la barra ‘Los del Sur’ para costearse sus viajes, aunque nunca hubo dineros de parte de los futbolistas.



“Los apoyábamos con camisetas para que las rifaran y viajaran al exterior o hicieran salidas en partidos importantes. Pero de ahí, a que nos impusieran una cuota o un dinero mensual, nunca. Eso sí, había cosas en las que estábamos de acuerdo y otras en las que no”, confesó Torres.



Aquí la entrevista completa con Macnelly Torres: