‘Actitud y carácter’: las claves de Cárdenas para ir al Mundial

Colombia logró el anhelado cupo al Mundial Sub-20 en Indonesia y pese a que llegaron clasificados al Mundial, el seleccionado colombiano tenía la obligación de mostrar buen juego y competir de gran manera a uno de los líderes del hexagonal final para firmar con autoridad su presencia en la cita mundialista.



El partido de Colombia contra Brasil sin duda generó muchos dolores de cabeza para el técnico Héctor Cárdenas, debido a que sufrió en pocos minutos un penalti errado por su estrella Gustavo Puerta y después la expulsión de Jhojan Torres.



Sin embargo, Colombia pudo aguantar y no se vio superada por Brasil después de quedar con un jugador menos, punto que rescató Héctor Cárdenas en conferencia de prensa, quien aseguró que Colombia tuvo buenos momentos durante el Sudamericano y el resultado es haber logrado la clasificación al Mundial.



Los aspectos claves de Colombia: “Si no la hubiera no hubiésemos sido capaces de competir como hemos competido. Yo creo que la mentalidad que el equipo tiene lo ha construido su actitud y el carácter y eso es un plus que esta selección tiene. Es lo que día a día estamos trabajando para mejorar”.



Colombia después de la expulsión y penalti errado: “No perdimos el equilibrio y tuvimos la inteligencia emocional para para saber llevar esos dos momentos porque no era fácil dos situaciones adversas y el equipo las logró revertir. Reducimos las posibilidades del rival”.



Nómina acertada: “Es el éxito de escoger bien. Es elegir a los que tienen la competencia, los que han tenido posibilidades de jugar en sus clubes y lo otro es escoger los que juegan en la altura y ese es otro plus. Esos aspectos son de valorar y destacar”.



Objetivos cumplidos y planificación del Mundial: “La clasificación nunca la dudamos porque la íbamos a tener y por eso nos aferramos a ella. Ahora tenemos que adaptarnos con tiempo para llegar a Indonesia. Hay una base importante y con méritos para estar en el Sudamericano y después vamos ir evaluando el rendimiento y desempeño de una manera objetiva a los jugadores. Cumplimos dos de los tres objetivos trazados".