¿Puerta sin miedo al penalti? ‘Fallé y seguí mentalmente fuerte’

La Selección Colombia Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas selló su clasificación al Mundial de Indonesia al empatar sin goles en el estadio El Campín y pese a las dificultades que tuvo durante el partido, logró un buen resultado frente a los brasileños.



El juego tuvo momentos de protagonismo para Colombia, debido a que en el segundo tiempo tuvo su opción más clara del partido tras habérsele sancionado un penalti a favor y que pudo ser el punto clave para haber derrotado a Brasil, pero la mala fortuna no estuvo de lado de uno de los mejores jugadores del Sudamericano Sub-20, Gustavo Puerta, quien tuvo el infortunio de errar desde los doce pasos.



Después del partido contra Brasil y clasificación al Mundial juvenil, el volante Gustavo Puerta entregó declaraciones en conferencia de prensa sobre su actuación y sobre su la manera en qué cobró el penalti, pues en sus pies perdió la posibilidad de que Colombia venciera a uno de los líderes del hexagonal final.

Su liderazgo que tomó para ejecutar penalti: “Ningún jugador quiere errar un penal e infortunadamente me tocó a mí, pero toca seguir trabajando y pasar la página. Fue una responsabilidad enorme, por eso soy el capitán y tomé la decisión de cobrarlo, pero después de fallar seguí mentalmente fuerte y cerramos bien el partido”.



La expulsión no los afectó: “Fue un partido muy importante y después de la expulsión se vio el carácter y responsabilidad de cada uno de nuestros compañeros. Cerramos bien el partido”.



Próximo reto, el Mundial: “Fue algo muy importante para cada uno de los miembros de esta selección y volver a un Mundial es algo esencial no solo para nosotros, sino para el país. Son dos objetivos cumplidos con los Panamericanos”.