Hay equipo, no hay DT: así les fue a jugadores de Selección Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia cumplieron su agenda con goles, un título y presencia en distintas ligas, aunque también hubo bajas sensibles por lesión. Así les fue a los jugadores del equipo, que sigue sin entrenador:

Entre los arqueros, David Ospina atajó en la victoria 6-1 de Napoli contra Sassuolo, por Serie A; Camilo Vargas estuvo en el empate 1-1 de Atlas contra Tigres, por Liga MX y Álvaro Montero fue titular en el triunfo 2-1 de Millonarios contra Patriotas por Liga Betplay.



Por la defensa, Daniel Muñoz jugó 90 minutos y marcó gol en el 4-2 de Genk contra KV Mechelen por liga de Bélgica, lo acompañó Jhon Lucumí pero no Carlos Cuesta, lesionado.



Dávinson Sánchez fue suplente en la victoria 3-1 de Tottenham contra Leicester, por la Premier League; Yerry Mina fue titular en la victoria 1-0 de Everton contra Chelsea por la Premier League; William Tesillo dio asistencia en el 4-4 de León contra Toluca por Liga MX; Johan Mojica fue titular en el 1-1 de Elche frente a Osasuna, por Liga de España; Frank Fabra estuvo en la victoria 2-0 de Boca Juniors frente a Barracas Central por la liga de Argentina y Stefan Medina jugó 90 minutos en el triunfo 2-0 de Monterrey sobre Tijuana, en Liga MX.



Por la zona de volantes solo jugaron Jefferson Lerma, en el triunfo 3-0 de Bournemouth contra Blackburn Rovers; Mateus Uribe, el segundo tiempo en el 4-2 de Porto contra Vizela por la liga de Portugal y Wílmar Barrios jugó en la victoria 3-1 de Zenit contra Lokomotiv Moscú, que supuso el título de la liga de Rusia. Gustavo Cuéllar jugaba el Al-Hilal vuelve a jugar hasta el martes, contra Al-Feiha, por la liga de Arabia Saudita.



James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero no jugaron por lesión y Víctor Cantillo y yairo Moreno tampoco tuvieron acción en Brasil ni México.



Entre los delanteros, Falcao marcó el gol del empate 1-1 de Rayo Vallecano contra Real Sociedad por la Liga de España; Luis Sinisterra jugó 57 minutos en la victoria 3-1 de Feyenoord contra Fortuna Sittard, por la liga de Países Bajos; Harold Preciado estuvo 89 minutos y dio asistencia en el 3-1 de Santos Laguna contra Atlético San Luiz, por Liga MX; Luis Díaz: todo el partido en el triunfo 1-0 de Liverpool contra Newcastle, por Premier League y Luis Javier Suárez jugó 82 minutos en el empate 1-1 de Granada contra Celta por Liga de España.



Miguel Ángel Borja no fue convocado por Junior contra Envigado, Alfredo Morelos sigue lesionado en Rangers y Rafael Santos Borré enfrentaba este lunes a Bayer Leverkusen por la Bundesliga.