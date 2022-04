¿Renovar la Selección? 'Hay que esperar que históricos se vayan solos'

El dolor es una feliz justificación para casi todo. Y el de una eliminación de un Mundial, sabiendo que hay equipo para aspirar a otras cosas, sí que respalda hasta la más injusta queja.

Muchos, una vez se confirmó la eliminación en Venezuela, salieron a exigir la jubilación inmediata de todos aquellos a quienes antes elogiaban. Pocos entienden su rol y menos sienten alguna consideración por el golpe que supuso para los mas veteranos no estar en su tercera Copa Mundo.



Por suerte para ellos, Carlos 'Pibe' Valderrama ha salido en su defensa y ha pedido, más que nada, respeto.



"Los grandes, los históricos, hay que esperar que ellos solos se vayan, que ellos digan, nos vamos", dijo el histórico capitán nacional.

😯 “Los jugadores históricos de la Selección colombiana hay que esperar que ellos se vayan” @PibeValderramaP#SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/mJn3xp8a9L — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) April 28, 2022

Y ojo al pedido: "No olvidemos, tengamos memoria de que estos jugadores fueron a dos mundiales seguidos". Para él mismo no fue ni mucho menos sencillo: "Pensaban que clasificar al Mundial es fácil y mire... Me gané la lotería, fui tres veces al Mundial, pero me encontré un papá en el fútbol: Pacho Maturana, te amo".

Sondeo ¿Usted cree que los veteranos de la actual generación deberían dejar la Selección Colombia? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Sí, ya no tienen nivel de Selección No, su experiencia todavía tiene mucho valor No sabe/ No responde Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Sí, ya no tienen nivel de Selección 0% No, su experiencia todavía tiene mucho valor 0% No sabe/ No responde 0% Volver



El 'Pibe' sabe que hay tristeza pero eso no le impide ver la situación en conjunto. La eliminación señaló directamente a varios veteranos como Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Muriel, Duván Zapata y hasta David Ospina. Otros más, que son jóvenes pero no tienen la mejor actualidad, casos de Mina o Dávinson Sánchez, tampoco se salvan. ¿Usted cree que realmente deberían ser jubilados tras el fracaso en las Eliminatorias?

Sondeo ¿A cuál o cuáles de estos jugadores cree que se les cumplió el ciclo? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Falcao James Rodríguez Juan Guillermo Cuadrado Luis Muriel Duván Zapata David Ospina Camilo Vargas Frank Fabra Juan Fernando Quintero Yerry Mina Dávinson Sánchez Todos los anteriores Ninguno de los anteriores Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Falcao 0% James Rodríguez 0% Juan Guillermo Cuadrado 0% Luis Muriel 0% Duván Zapata 0% David Ospina 0% Camilo Vargas 0% Frank Fabra 0% Juan Fernando Quintero 0% Yerry Mina 0% Dávinson Sánchez 0% Todos los anteriores 0% Ninguno de los anteriores 0% Volver



Valderrama sabe lo que se siente la felicidad y también el dolor, nadie tiene que contarle lo que fue pasar del 5-0 a Argentina a la eliminación en primera fase del Mundial de Estados Unidos 94: "Me duele por esos jugadores que tenemos, si no tuviéramos diría bueno, pero ahí está la muestra, tenemos a todos los nuestros afuera, tenemos los jugadores".



La explicación de esta última decepción es clara: "No hicimos goles en 7 partidos, no puedes estar tanto tiempo, eso es mucho. ¿Mala suerte en el fútbol? No, hay que patear".