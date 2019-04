¡A toda marcha! Avanza el microciclo de la Selección Colombia Sub-20

Avanza el cuarto día de trabajos de la Selección Colombia Sub 20, que adelanta su microciclo en la ciudad de Medellín con miras al Mundial de Polonia en el próximo mes de mayo. La consigna ha sido clara en estos entrenamientos; probar jugadores del medio campo hacia arriba que puedan mejorar la pobre marca del Suramericano Sub 20 de Chile, donde el equipo era muy bueno en defensa, pero arriba perdía muchas oportunidades de gol.



La planificación continúa con un par de partidos amistosos el viernes 5 de abril y el domingo 7 contra la Selección Panameña Sub 20, también clasificada al Mundial.



Este lunes, el trabajo continuó en el Oriente Antioqueño, entre los destacados está Bryan Castrillón, volante ofensivo de Independiente Medellín, quien busca ganarse un lugar en la ‘tricolor’: “Es un sueño estar en un mundial, representando a la Selección y aportando todo lo que he aprendido con Medellín. Estamos cerca de la Selección Mayor y es un beneficio para todos. Hemos estado trabajando mucho en el control y el pase, para construir juego”, precisó.



Por su parte, el capitán Carlos Cuesta señaló que este microciclo sirve para afinar la puntería y conseguir variantes ofensivas de cara al Mundial: “Es muy bueno entrenar en mi tierra, el ‘profe’ (Arturo Reyes) decidió formar este microciclo y es importante para seguir creciendo. Hay compañeros nuevos que tienen muy buenas capacidades, pero la lista es muy corta, estamos felices con los que estamos aquí y lo que faltan”.



Sobre su experiencia en el fútbol profesional, Cuesta indicó: “es bueno compartir, cada vez que vuelvo me encuentro con gente que cree en mí y tienen confianza, esta suma de cosas es muy bueno”.



Además: “el mayor recambio ha sido adelante, es importante tener más creación y poder ofensivo, por eso el ‘profe’ ha tenido muchas variantes para ser contundentes. Junto a Camilo (Hernández) será importante para ser contundentes arriba y que sigamos siendo sólidos atrás, mantenemos las buenas ideas del Suramericano y debemos fortalecer lo que nos faltó”, remarcó Cuesta.



Finalmente, el Asistente Técnico Grigori Méndez detalló porqué hicieron el microciclo en Antioquia. “Ya habíamos hecho ciclos en Bogotá y Barranquilla, la idea es mirar el mapa futbolístico que nos faltaba con algunos jugadores de la A, tendremos dos amistosos con Panamá y queremos llevar el mejor grupo al Mundial”.



En cuanto a los jugadores que han venido analizando, Méndez destacó a Déiber Caicedo del Deportivo, Jhon Quiñones Saya de América, Bryan Castrillón del DIM, Andrés Amaya del Huila, entre otros. “Hemos buscado jugadores que nos den mucha habilidad y juego ofensivo”, explicó.



La Selección Colombia Sub 20 tendría un microciclo más en un lugar por definir y a comienzos del mes de mayo viajarán a Polonia para afrontar el Mundial donde están en el grupo A con Senegal, Tahití y el anfitrión equipo polaco.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín