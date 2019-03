La decisión de Arturo Reyes con los 'extranjeros' de Colombia Sub-20

El técnico de la Selección Colombia Sub-20 entregó la lista de convocados para el próximo microciclo del combinado nacional que dará inicio el jueves 28 de marzo en Medellín. Al parecer el entrenador dio por cerrado el caso Poveda-Salcedo y no los va a convocar.

Cabe resaltar que Ian Carlo Poveda fue convocado para jugar con la Selección de Inglaterra, equipo que quedó eliminado para la Eurocopa Sub-19. El jugador de Manchester City anotó gol en el empate 2-2 contra Dinamarca. Por su parte Eddie Salcedo también es considerado por la selección italiana ante el no llamado de Reyes a la Tricolor.



Con esta situación se puede dar por concluido el caso Poveda-Salcedo con la Selección Colombia Sub-20. Reyes se ha mantenido firme en la decisión de no convocar a estos jugadores, debido a que nunca han jugado en Colombia y no quiere futbolistas que no sientan la camiseta. Sin embargo, los seleccionados europeos al parecer si tienen un interés en ambos jugadores para sus proyectos deportivos.



Los dirigidos por Reyes iniciarán un nuevo microciclo en Medellín el jueves 28 de marzo, en el que jugarán partidos amistosos con la selección panameña de la categoría y seguirán en su preparación para el Mundial Sub-20 de Polonia.