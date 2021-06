Andrade se confiesa: Selección Colombia y presente en Nacional

Aunque está en vacaciones, Andrés Andrade no se detiene en su trabajo y sigue preparándose para el próximo semestre donde, hasta ahora, jugará con Atlético Nacional. Además, que mira de reojo la Selección Colombia, donde estaría en la lista preliminar de 60 jugadores para la Copa América. El ‘Rifle’ no perdía las esperanzas para estar en las Eliminatorias, teniendo en cuenta la baja de jugadores en su posición como James Rodríguez, pero sigue motivado para continuar creciendo y que pronto sea citado por Reinaldo Rueda.

"Tenía muchísima ilusión por lo que se hablaba y por lo que se escuchaba en la prensa. Después de la rueda de prensa se quitó esa zozobra de saber si estaba. Estoy contento por saber que estoy en el radar de Reinaldo (Rueda), pero triste por no estar convocado", destacó Andrade en diálogo con ‘Semana TV’.



Sobre el momento de Atlético Nacional, donde no se logró ningún objetivo de los trazados para el primer semestre, el ‘Rifle’ indicó que "fue un duro golpe no haber podido avanzar de ronda en la liga porque nos sentíamos muy sólidos, nos sentíamos muy fuertes. Después lo de la Libertadores es un golpe más duro aún porque soñábamos con calificar a octavos de final. Aparte, terminar como terminamos que fue una finalización de torneo difícil. Preocupado y triste por ese lado, pero esas siguen siendo enseñanzas del fútbol y tenemos que seguir mejorando para conseguir los anhelados títulos que queremos".



Volviendo al tema de la Selección Colombia, Andrade destacó el presente de Edwin Cardona y confía en que le puede aportar mucho al combinado ‘tricolor’. "Todos hemos visto las capacidades que tiene Edwin Cardona y creo que tiene la capacidad de soportar ese peso. Tiene el bagaje".



En cuanto a ese deseo de vestir la camiseta amarilla, el ‘Rifle’ señaló que "yo regresé al fútbol colombiano después de muchos años de estar en el extranjero con la ilusión de volver a estar en el radar de una selección, de poder competir por ese puesto. Cada vez quiero seguir entrenándome mejor, quiero jugar mejor, aportarle mucho más a mi equipo y espero que esa hambre de triunfo no se me acabe para poder conseguir mis objetivos que son quedar campeón con Nacional y llegar a la Selección".



Finalmente, sobre su futuro, en el que a priori estaría en el conjunto verdolaga donde tiene contrato hasta diciembre. Sobre algunos rumores, a Andrés con su esposa se les ocurrió bromear con un video, en donde estaban en la sede de Guarne recogiendo unos guayos. "No sé quién fue que dijo que yo me iba para la MLS porque hasta a mí me sorprende. Con mi esposa, fui por unos guayos a la Sede, unos que son de colección y otros para regalar, aprovechamos para hacer ese video y en broma dije que me iba para la MLS, pero no es cierto”.



Sin embargo, no le cerró la puerta a cualquier oferta tentadora que pueda llegar del exterior, "esto es fútbol y no se sabe, el mercado apenas se está moviendo. Hasta ahora me quedo en Nacional".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8