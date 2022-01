¿Ahora, quién podrá ayudarnos? Dolientes del gol en Selección Colombia

La Selección Colombia lleva cinco partidos sin marcar gol. Es la presión más indeseada en un momento de extrema necesidad, en el que se necesita ganarles a Perú y Argentina para seguir con opciones claras de clasificar al Mundial de Catar 2022.

Si se suma que Duván Zapata, tradicional referente del ataque de Colombia, está ausente por lesión, parece que se sumaran grises al objetivo. Puede haber algún jugador fuera en la lista de 28 elegidos de Reinaldo Rueda para esos compromisos, pero en general están los mas destacados y hay alternativas, incluso de la Liga local que antes no contó mucho, para hacerle frente a lo que viene. Es lo que hay.



El anhelo de ver a James y Juan Fernando Quintero no será ya una realidad (el antioqueño se lesionó en amistosos contra Honduras) pero de ahí, de los pies del número 10, saldrá la genialidad creativa que se necesita para no padecer en Barranquilla primero y en Córdoba (Argentina) después. Lo demás es confiar en que esta vez estén claros los hombres de punta, que sientan el deber los extremos y que lo que quede llegue al fondo de la red, sea quien sea quien llegue a la posición para definir.



El ataque es el lunar pero también el destino. Esta vez un Muriel que ha hecho la fila por años parece el llamado a ser el referente del área, como lo ha hecho en Atalanta, con buenos resultados, en ausencia de Zapata. Pero llega además llega Borré inspirado, Luis Díaz como gran figura en Portugal, Cuadrado y su gol olímpico como carta de presentación, Falcao y toda su experiencia y en todos ellos una fe, una confianza enorme en que esta vez sí se sumará de a tres.



¿Cómo llegan los atacantes a esta cita de Eliminatorias, crucial para llegar a la Copa Mundo? Primero una salvedad: no han comenzado sus temporadas y no acreditan números contundentes. Por lo demás, así llegan los dolientes del gol:



Luis Muriel

14 partidos en la temporada; promedio de 48 minutos por juego; 4 goles, uno cada 169 minutos; 4 asistencias



Rafael Santos Borré

19 partidos, 79 minutos por partido, 6 goles, uno cada 250 minutos, 4 asistencias



Alfredo Morelos

​19 partidos, 79 por partido, 8 goles uno cada 188 minutos, 4 asistencias



Harold Preciado

23 partidos, 13 goles, uno cada 120 minutos, 2 asistencias (Liga II, 2021). No ha comenzado la Liga pero viene de ser campeón con Cali.



Luis Díaz

17 partidos, 84 minutos por partido, 13 goles, uno cada 110 minutos, 4 asistencias



Falcao

12 partidos, 38 minutos por partido, 5 goles, un cada 91 minutos, ninguna asistencia



Yimmi Chará

No ha empezado la nueva temporada con Portland Timbers, la pasada jugó 34 partidos, 80 minutos por juego, 6 goles, uno cada 453 minutos, 5 asistencias



Diego Valoyes

4 goles, 3 asistencias, 21 partidos el torneo pasado de Argentina con Talleres. No ha empezado la temporada



Miguel Borja

18 partidos, 5 goles, 3 asistencias en todo el Brasileirao. Acaba de empezar pretemporada con Junior.