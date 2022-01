Ilustres ausentes en Colombia: Quintero, Duván, Yairo, Cuesta y más

La convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Perú (28 de enero) y Argentina (Primero de febrero) por las Eliminatorias a Catar 2022 dejó a más de uno con la boca abierta.

Y más que por los regresos o por el detalle de tener a seis jugadores del último amistoso contra Honduras, que en teoría no era para causar semejantes cambios en el llamado a la competencia, también es por los ausentes, que son muchos y muy destacados.



En la primera línea, dos habituales: Juan Fernando Quintero y Duván Zapata. Infortunadamente, el primero sufrió un golpe que le dará diez días de incapacidad y que lo deja fuera de los planes de Reinaldo Rueda, y el segundo, que en teoría debería estar recuperado, finalmente no lo logró y es una pésima noticia, considerando que es el delantero más potente y uno de los de mejor racha en el fútbol europeo.



Pero no son las únicas bajas por problemas físicos. Luis Sinisterra no alcanzó a recuperarse tampoco de su lesión y no pudo ser el relevo natural de Luis Díaz, con lo cual se abrió un camino para Harold Preciado.



Los casos de Sebastián Gómez y Cristian Arango también llaman la atención: ambos sufrieron covid 19, el último en la concentración para el amistoso contra Honduras, pero bien que tenían tiempo para estar a órdenes del DT y no lo lograron.



Sin explicación alguna hay otros ausentes ilustres, que están habilitados y sanos pero no aparecieron en el llamado: Yairo Moreno y Roger Martínez. Los dos han sido indiscutibles para el técnico Rueda, especialmente el primero que ha sido titular y ha ofrecido buenas presentaciones. Moreno fue suplente e ingresó a los 62 minutos en el triunfo 2-1 de Pachuca contra Guadalajara y Martínez fue titular el 8 de enero en América pero salió expulsado.



Otros nombres que llaman la atención son Yeimar Gómez y Yerson Candelo, ambos titulares conta Honduras, y Carlos Cuesta y Víctor Cantillo, estos últimos sin competencia, pero con huella de selección y buenas presentaciones en los minutos que han tenido en Selección. Cuesta no ha tenido mayor competencia en Genk tras su lesión (con Colombia) y eso, en una temporada que está en plena acción, pudo pesarle.



Finalmente, un jugador al que muchos pedían en el amistosos de Estados Unidos peor que no llegó a ese listado ni tampoco a este de Eliminatorias es el de Teófilo Gutiérrez. En definitiva, no parece estar en los planes de Rueda.