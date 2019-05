Así juegan los rivales de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20

Colombia iniciará este jueves su participación en el Mundial Sub 20 de Polonia, en la que será la décima ocasión en la historia en una Copa del Mundo juvenil. Los dirigidos por Arturo Reyes quedaron en el grupo A, junto a la local Polonia, la africana Senegal y la oceánica Tahití.

Así analizamos a los rivales de la Tricolor:



- Polonia: no clasificaba a un Mundial juvenil desde 2007, por lo que no se le reconoce como una potencia europea. Sin embargo, es el anfitrión y debe tenérsele cuidado por esa condición. Es por eso que el entrenador Jacek Magiera espera dar la sorpresa con un equipo que tiene a sus figuras en la parte defensiva.



Sus figuras son el arquero Radoslaw Majecki, quien a sus 19 años es titular fijo en el arco del Legia Varsovia, el equipo más importante de Polonia. Además, está el defensa Sebastian Walukiewicz, de mucha personalidad y fortaleza física, que jugará con el Cagliari la próxima temporada.



* Mayo 23: Polonia vs. Colombia (1:30 p.m.), en el estadio de Lodz.



- Senegal: es sabido que el fútbol africano en categorías menores es potencia, protagonista en Copas del Mundo y este equipo no será la excepción. Menos, teniendo en cuenta que es su tercera clasificación consecutiva a la Copa del Mundo Sub 20.



El seleccionador Youssouph Dabo apostó por un equipo con 6 jugadores de 17 años, entre los que se destaca el defensor Alpha Dionkou, del Manchester City. En total, son ocho los jugadores que ya están en Europa.



* Mayo 26: Senegal vs. Colombia (11:00 a.m.), en el Arena de Lublin



- Tahití: después de diez años, el equipo oceánico vuelve a un Mundial juvenil, el segundo de su historia. Sin embargo, es el llamado a ser el más débil de su grupo.



Son dirigidos por Bruno Tehaamoana y también llevan un equipo experimental, con 3 jugadores de 16 años, 3 de 17 y cinco futbolistas de 18 años. Siete futbolistas tahitianos están en las categorías menores de equipos franceses.



* Mayo 29: Colombia vs. Tahití (1:30 p.m.), en el Arena de Lublin