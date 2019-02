Conozca la programación de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20

Se definieron las selecciones que formarán los seis grupos de la Copa Mundial de la Fifa Sub-20. Cabe resaltar que Colombia integra el grupo A y se enfrentará a Polonia, Senegal y Tahití. Por su parte el grupo de la "muerte", será el grupo F. Argentina, Portugal, Corea del Sur y Sudáfrica.

Grupo A



Jueves 23 de mayo



Estadio de Lodz

Polonia VS Colombia

2:30 p.m. (hora colombiana)



Estadio de Lublin

Tahití VS Senegal

12:00 p.m. (hora colombiana)



Domingo 26 de mayo

​

Arena Lublin

Senegal vs Colombia

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Widzew Łódź

Polonia vs Tahití

2:30 p.m. (hora colombiana)



Miércoles 29 de mayo



Estadio Widzew Łódź

Senegal vs Polonia

2:30 p.m. (hora colombiana)



Arena Lublin

Colombia vs Tahití

2:30 p.m. (hora colombiana)



Grupo B

​

Jueves 23 de mayo



Estadio Gosir de Gdynia

México vs Italia

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Bydgoszcz

Japón vs Ecuador

2:30 p.m. (hora colombiana)



Domingo 26 de mayo

​

Estadio Gosir de Gdynia

México vs Japón

9:30 a.m. (hora colombiana)



Estadio Bydgoszcz

Ecuador vs Italia

12:00 p.m. (hora colombiana)



Miércoles 29 de mayo

​

Estadio Gosir de Gdynia

Ecuador vs México

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Bydgoszcz

Italia vs Japón

12:00 p.m. (hora colombiana)



Grupo C

​

Viernes 24 de mayo

​

Arena de Lublin

Honduras vs Nueva Zelanda

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Widzew Łódź

Uruguay vs Noruega

2:30 p.m. (hora colombiana)



Lunes 27 de mayo



Arena de Lublin

Honduras vs Uruguay

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Widzew Łódź

Noruega vs Nueva Zelanda

2:30 p.m. (hora colombiana)



Jueves 30 de mayo

​

Arena de Lublin

Noruega vs Honduras

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Widzew Łódź

Nueva Zelanda vs Uruguay

12:00 p.m. (hora colombiana)



Grupo D

​

Viernes 24 de mayo



Estadio Municipal de Tychy

Catar vs Nigeria

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Municipal de Bielsko-Biała



Ucrania vs USA



2:30 P.M. (hora colombiana)



Lunes 27 de mayo



Estadio Municipal de Tychy

Catar vs Ucrania

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Municipal de Bielsko-Biała

USA vs Nigeria

2:30 P.M. (hora colombiana)



Jueves 30 de mayo



Estadio Municipal de Tychy

USA vs Catar

2:30 P.M. (hora colombiana)



Estadio Municipal de Bielsko-Biała

Nigeria vs Ucrania

2:30 P.M. (hora colombiana)



Grupo E



Sábado 25 de mayo



Estadio Bydgoszcz

Panamá vs Malí

9:30 a.m. (hora colombiana)



Estadio Gosir de Gdynia

Francia vs Arabia Saudita

12:00 p.m. (hora colombiana)



Martes 28 de mayo

​

Estadio Bydgoszcz

Panamá vs Francia

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Bydgoszcz

Arabia Saudita vs Malí

2:30 p.m. (hora colombiana)



Viernes 31 de mayo

​

Estadio Bydgoszcz

Arabia Saudita vs Panamá

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Gosir de Gdynia

Malí vs Francia

12:00 p.m. (hora colombiana)



Grupo F

​

Sábado 25 de mayo



Estadio Municipal de Bielsko-Biała

Portugal vs Corea del Sur

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Municipal de Tychy

Argentina vs Sudáfrica

2:30 p.m. (hora colombiana)



Martes 28 de mayo



Estadio Municipal de Bielsko-Biała

Portugal vs Argentina

12:00 p.m. (hora colombiana)



Estadio Municipal de Tychy

Sudáfrica vs Corea del Sur

2:30 p.m. (hora colombiana)



Viernes 31 de mayo



Estadio Municipal de Bielsko-Biała

Sudáfrica vs Portugal

2:30 p.m. (hora colombiana)



Estadio Municipal de Tychy

Corea del Sur vs Argentina

2:30 p.m. (hora colombiana)