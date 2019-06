Colombia, en el uno por uno: los líderes no tienen discusión

Colombia confirmó contra una débil Panamá que tienen a sus líderes inspirados, en buen tono y motivados para la Copa América. Los mundialistas Falcao, James, Ospina, Arias, Cuadrado y Barrios llegan con ganas de título. Pero además encontró un par de soluciones que invitan a la ilusión.

Cardona volvió como si nunca se hubiera ido y fue figura, Tesillo se reveló como plan A para el lateral izquierdo, Duván Zapata se quiere comer el mundo.



Queiroz tiene noticias buenas y nuevas dudas y eso es bueno para la Selección.



Así vimos a los colombianos en El Campín:



David Ospina 6



Una vez lo probaron en todo el primer tiempo y estuvo bien ubicado. Luego fue a protestar una falta a Falcao, a celebrar de paso el gol y no mucho más. Debió sentir frío en la segunda parte, no se acordaron mucho de él los panameños. Sonoro fue el aplauso cuando salió por Montero.



Santiago Arias. 7



Rápido, fuerte en el choque, con ganas de asociarse y jugando de memoria con Cuadrado. Insustituible en Selección.



Cristian Zapata. 5



Cubrió con experiencia una falta de ritmo que parece evidente. Lució pesado y al compararlo con sus compañeros se nota que físicamente le falta un punto más.



Jhon Lucumí. 6



Tuvo la suerte el debutante de encontrarse con un rival que no lo exigió mucho. Hizo caso a las indicaciones de Zapata y Ospina, los experimentados, y se sacó los nervios del estreno por si hay que usarlo en alguna emergencia en Copa América.



William Tesillo. 7



Anotó el primer gol de Colombia, anticipando el cabezazo como cuando jugaba en esta misma cancha con Santa Fe. Se nota que en México ganó experiencia como lateral izquierdo porque manejó bien la banda, aunque no fue muy exigido. Borja le dio una ventaja que podría ser definitiva.



Juan G. Cuadrado. 6



Inquieto, astuto, luchador, valiente en el choque. Cuadrado es él en Selección y si se suma su experiencia no tiene rival a la hora de elegir once titulares. La gente en las tribunas se lo reconoció.



Edwin Cardona. 8



Pasó el primer tiempo justificando el llamado: propuso sociedades, fue con potencia al mano a mano y cobró el tiro libre que dio lugar al primer gol. Clarísimo en la salida y con la memoria del que estuvo y luego inexplicablemente no volvió. Después llegó James y pareció menos cómodo, pero siempre corriendo, siempre con ganas de ganarse el puesto. Al final metió un pase a Duván que era para golazo, cuando se juntó con el 10.



Luis Muriel. 7



Tuvo dos opciones claras en sus 45 minutos en minutos en cancha y una fue gol, un remate seco por abajo que no pudo controlar el arquero. Un asunto para pensar tiene el Dt Queiroz con él.



Roger Martínez. 5



Uno de los discretos del equipo, pero con la salvedad de estar jugando fuera del área. Quiso asociarse y surtir a Falcao pero se vio impreciso.



Falcao. 7



Cada pelota que toca provoca una ovación, sin importar si la pierde o remata al arco. Lo suyo con la gente es un amor a toda prueba. Cobró el penalti del 3-0 y tuvo un par de ocasiones más, una que le sacó el portero Calderón.



Sustitutos



Luis Díaz por Cuadrado. 6



Tiene el hombre del Junior un arco pintado en la frente: siempre que le quedó metió el remate allá y dos veces llegó a inquietar. Con James y Duván en la cancha tuvo que retroceder un poco y el cambio le costó. Pero ganas no le faltaron.



Jefferson Lerma por Muriel. 6



Llegó a un puesto en el que no hubo mucho trabajo pues Panamá prácticamente no llegó a la portería rival. Cumplió pero no pudo destacarse antes los ojos de Queiroz.



Duván Zapata por Falcao. 6



No se puede decir que no lo intentó: fue al cabezazo en el primer centro que le sirvió James pero le faltaron centímetros, lo intentó después en una sociedad con Duván, estuvo atento a los movimientos de Cardona y chocó con los centrales cuando fue necesario. La más clara se la sirvió Cardona en una asociación con James que pintaba para golazo.



Estefan Medina por Arias. 6



No era el partido para saber si estaba a tope. Llegó al minuto 58 y ocupó la posición sin sobresaltos. Inteligente Queiroz que lo puso para que recibiera un aplauso de ilusión de la gente en El Campín.



James por Martínez. 7



Primera pelota un centro hermoso que no por centímetros no llegó a la cabeza de Duván. Un tiro libre, una pelota estrellada en el palo tras una jugadota, un intento cruzado más, un faro que todos siguen cuando está en el campo. Le faltó el gol pero los 15 mil de El Campín James y diez más.



Álvaro Montero por Ospina. 6



Apenas si tuvo unos minutos, ni siquiera fue exigido. Entró para el aplauso a él y a Ospina, presente y futuro del arco de la Selección.