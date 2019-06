'A veces me pregunto por qué no estoy en la Selección Colombia': Borré

Rafael Santos Borré ha sido destacado en River Plate, sus actuaciones y buen desempeño lo han hecho ser uno de los referentes del club argentino. El colombiano concedió una entrevista a "Fox Sports Radio" y habló sobre lo que piensa de no estar en la Copa América con la Selección Colombia.

Borré fue incluido en la lista preliminar de Carlos Queiroz de cara a la Copa América de Brasil. Sin embargo, el entrenador portugués definió a los 23 jugadores convocados y el nombre del jugador de River Plate no integró el listado.



Al ser preguntado sobre la Selección Colombia, Borré fue crítico y admitió que su semestre no fue bueno, pero sus paso por River ha tenido los merecimientos: "fue un golpe duro para mi no estar en la Selección Colombia. Soy consciente del semestre que tuvo, pero en el 2018 tuve un buen año y tampoco tuve la oportunidad de ir. Eso me lo pregunté, pero debo seguir trabajando".



"A veces me pregunto ¿por qué no tengo la oportunidad de estar en la Selección Colombia? son decisiones y uno como jugador tengo que estar tranquilo y se que en algún momento llegará el anhelado llamado a la Selección", añadió sobre lo que siente al no ser considerado por Carlos Queiroz en la Selección Colombia.



El delantero colombiano tendrá que seguir esperando la anhelada oportunidad en la Selección Colombia de mayores.