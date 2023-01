Alzate despejó dudas: respuesta por la polémica con Tomás Ángel

La Selección Colombia Sub 20 entrará en acción la próxima semana, con el inicio del Sudamericano de la categoría, el cual tendrá como sede al país. Las promesas del continente estarán durante más de 20 días en territorio nacional, para luchar por los cupos al Mundial de la categoría.



En días anteriores, la polémica se encendió con la ausencia de Tomás Ángel, delantero de Atlético Nacional y que ha realizado el proceso completo con las categorías inferiores de la tricolor.



Además, Gustavo López afirmó, que presuntamente la decisión de su no convocatoria tendría que ver por una directriz de Álvaro González Alzate, para darle cabida a Isaac Zuleta, que es de registro del Getafe.



De acuerdo a información de Red + Noticias, el dirigente del fútbol colombiano respondió “Falso y temerario ese pasquín. Ni siquiera conozco al tal Zuleta, y además como está dicho, nunca, óigase nunca, me entrometo ni coadyuvo intromisiones directivas en las decisiones técnicas de todos y cada uno de nuestros seleccionados nacionales en ninguna categoría o modalidad. Emplazó públicamente a cualquier miembro de un cuerpo técnico de la Federación activo o pasado, que denuncie lo contrario a esta afirmación mía. Incluso a aquellos técnicos que falsamente se han mostrado como mis opositores respecto a algunos conceptos y directrices en mi función como miembro del Comité”.



También aclaró que su hijo no tiene nada que ver con el delantero en cuestión, para calmar la polémica “No lo sé porque no me gusta entrometerme en su trabajo. Acabo de preguntarle a mi hijo Álvaro Andrés sobre ese tema y me responde que nada tiene que ver en su academia con el jugador Zuleta”.