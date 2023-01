¿Se irá Durán para Europa? El jugador aclaró opciones y objetivos

Comenzaron los trabajos oficiales de la Selección Colombia Sub-20 para el Sudamericano de la categoría que se jugará en Cali y Bogotá, donde los dirigidos por Héctor Cárdenas esperan ser buenos anfitriones y lograr el cupo al Mundial de Indonesia 2023.



En busca de conseguir el objetivo a la cita mundialista, Héctor Cárdenas llamó a seis jugadores que juegan en el fútbol internacional, donde uno de los destacados es Jhon Jader Durán, delantero juvenil que ya tuvo su experiencia en la absoluta de Néstor Lorenzo y espera revalidar su poder goleador con el seleccionado juvenil.



“La experiencia la he ganado gracias a Dios. He compartido con grandes jugadores y he tratado de aprenderles el máximo y venir aquí a aportar lo que sé y a aprender lo que ellos saben”, reconoció Jhon Jader Durán en conferencia de prensa realizada en la sede deportiva de la FCF.



De igual manera, el jugador aclaró los objetivos primordiales con su convocatoria y espera poder ser campeón con Colombia siendo anfitriones, por lo que cree que el trabajo como equipo dará resultados.



"El futbolista debe vivir con presión, es un plus muy importante porque tenemos a nuestras familias en casa y claro, ¿qué jugador no quiere quedar campeón con su selección?. Vamos a dar lo mejor de todos para conseguir el objetivo”, reconoció Durán.



Finalmente, el delantero del Chicago Fire, aclaró rumores de una posible transferencia al fútbol europeo, donde se ha rumorado su llegada a Benfica de Portugal, dejando sobre el aire la idea de que podría haber algo de un posible salto al viejo continente.



“Para eso tengo personas del extra campo, yo me concentro en jugar fútbol y lo demás que lo manejan ellos”, finalizó contundente Jhon Jader Durán.



Por el momento, Héctor Cárdenas cuenta con 23 jugadores disponibles y espera realizar su primera parte de trabajo en Bogotá, para luego desplazarse a Cali y preparar el debut contra Paraguay.