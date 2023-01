Veterano del FPC descarta retiro: 'Ojalá un club me abra las puertas'

¿Cuándo decidir el retiro? Dicen los propios futbolistas que en el momento en que el entrenamiento, el desgaste, la férrea disciplina del día a día se vuelven una tortura. Y ese, al menos por ahora, no es el caso de un veterano del FPC que pide pista para seguir vigente.

Stalin Motta fue confirmado en la lista de salida de La Equidad a finales de 2022, una decisión que sorprendió a sus compañeros y a él mismo.



"Mi ilusión era seguir jugando allí, y pensaba que existía la posibilidad porque, aunque ya no juego con la misma regularidad de antes, siempre que estuve en la cancha aporté en lo que yo sé y en lo que yo hago, pero esa ya fue una decisión del cuerpo técnico, y muy respetable, me dijeron que estaban buscando otro tipo de jugador, otro tipo de cosas y así fue", reveló en Gol Caracol.



A sus 38 años aún siente que tiene nivel para jugar contra los grandes la de la Liga Betplay y cree que su experiencia todavía puede hacer la diferencia. Once de sus años de carrera los vivió en La Equidad y sabe que allí volverá en otro rol porque es su casa. Pero por ahora está tocando puertas en otros sitios.



"No he tenido ningún acercamiento con algún club como tal, hay unas personas que me están dando una mano en ese aspecto porque nunca he tenido empresario, siempre me he manejado solo, entonces estamos en esa tarea, buscando todavía donde se dé esa posibilidad, Dios quiera sea pronto porque el torneo empieza en tres semanas y me gustaría estar desde el comienzo; vamos a ver qué sucede. Ojalá algún club me abra las puertas para poder seguir con mi carrera”, explicó.