Daniel Mantilla se sinceró: las razones de su salida de Nacional

Atlético Nacional y el Deportivo Cali cerraron el fichaje de Daniel Mantilla, quien abandonó las filas del verde de Antioquia para convertirse en nuevo jugador del verde del Valle del Cauca. En el cuadro azucarero, Mantilla, con sus desbordes, atrevimiento que demostró en La Equidad y en el conjunto medellinense, deberá ayudar a Jorge Luis Pinto y sus compañeros a olvidar un 2022 lleno de infortunios, e intentar buscar competencias internacionales para el 2024.

Aunque Daniel Mantilla tenía ofertas de clubes de Bogotá, especialmente de Millonarios, el Deportivo Cali fue el equipo que se quedó con el ex Equidad y ahora, ex Atlético Nacional. Pero, su fichaje sorprendió, y la hinchada del cuadro caleño se ilusiona bastante con Mantilla para el renacer de la institución. Sabe que, de igual manera, estará rodeado de los problemas económicos del Cali, pero esa fue su decisión.



Sin embargo, en conversación con el VBar de Caracol Radio, Daniel Mantilla se sinceró acerca de su salida de Nacional y sentenció que nunca fue su intención realmente dejar al equipo verde de Antioquia. “Son decisiones que se toman desde la parte directiva. Yo siempre trato de entrenarme al máximo y hacerlo bien para que tomen la decisión de dejarme, pero al final me dicen que no se da. Estuve tranquilo, sabía que algo bueno iba a pasar y gracias a Dios el Deportivo Cali estuvo interesado. Tenían que hacer uso de la opción de compra, pero me dijeron que económicamente les quedaba en ese momento difícil hacerla. Estaban contentos con mi rendimiento, pero esa fue la razón”, mencionó el santandereano.



Sobre su llegada al Deportivo Cali, “estoy muy contento de estar aquí en el Deportivo Cali. Tengo muchas ganas e ilusión de poder empezar y hacer una gran temporada este año. Firmé por tres años, hasta diciembre del 2025. Fue una decisión familiar, también sé lo que significa este equipo, su historia, el trabajo y la experiencia del profe Pinto. Pero principalmente, buscábamos para este año un equipo que me comprara”. También confesó que hubo acercamientos de clubes capitalinos, pero no hubo acuerdo alguno.