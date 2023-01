¿Cuestión de palancas? Rumor explicaría ausencia de Ángel en la Sub-20

Héctor Cárdenas lanzó la lista de 23 jugadores que disputarán el Sudamericano Sub-20 en condición de local. Colombia se enfrentará en la primera fase a Argentina, Brasil, Paraguay y Perú con el anhelo de pasar la fase de grupos, pero saben que no lo tendrán para nada fácil con dos cocos durísimos como lo son argentinos y brasileños.



23 jugadores listos para representar de la mejor manera a la Selección Colombia Sub-20 con las ansias de pasar a la siguiente ronda y buscar uno de los cuatro cupos para clasificarse al Mundial de Indonesia de la categoría. Sin embargo, sorprendió que Héctor Cárdenas no convocara a Tomás Ángel, capitán y referente del combinado nacional, un tema de conversación que ha sido tendencia en los medios deportivos y en periodistas.

Juan Felipe Cadavid fue uno de los primeros en dejar su opinión acerca de la ausencia de Tomás Ángel al escribir en Twitter el siguiente mensaje, anexando el cuadro de goleadores del proceso de la Selección Colombia Sub-20 previo a disputar el Sudamericano en territorio colombiano, "Tomás Ángel tiene méritos para estar en el sudamericano, no es apellido, es ser el goleador del proceso y con diferencia. Cuadro de goles Incluyendo Revelations Cup, Copa Raúl Coloma, Esperanza de Toulon, Juegos Sudamericanos y amistosos contra Rep Dominicana, Ecuador y Perú".



Varios de los periodistas también recibieron la noticia de su ausencia con sorpresa, pues se trata del líder del grupo de la Sub-20. Sin duda alguna, Héctor Cárdenas convocó a Jhon Jáder Durán de mayor recorrido y de experiencia internacional con el Chicago Fire y en el combinado de mayores en los últimos amistosos. Pero, otros nombres generaron sorpresa, en especial para Juan Felipe Cadavid y al periodista Gustavo López es Isaac Zuleta, jugador del Getafe B de España.

Tomás Ángel tiene méritos para estar en el sudamericano, no es apellido, es ser el goleador del proceso y con diferencia. Cuadro de goles Incluyendo Revelations Cup, Copa Raúl Coloma, Esperanza de Toulon, Juegos Sudamericanos y amistosos contra Rep Dominicana, Ecuador y Perú. pic.twitter.com/thdgjNXNPx — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) January 4, 2023

Juan Felipe Cadavid en su canal de YouTube, desveló rumores que pueden dar una explicación de por qué Tomás Ángel no fue convocado por Héctor Cárdenas. ¿Habría directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que sacan y ponen jugadores en la convocatoria? Pues es justamente lo que se está diciendo por la lista de 23 jugadores.



El periodista empezó a enumerar a los delanteros convocados, entre ellos, Ricardo Caraballo, Jhon Jáder Durán y Miguel Monsalve a los que los puso como grandes opciones en el frente de ataque, hasta que analizó el tema de uno que recientemente ha sido convocado a los microciclos de Héctor Cárdenas, tal vez por su experiencia en el exterior con el Getafe B de España, "Gustavo López, un hombre muy del fútbol que generalmente está muy bien informado y que deja este rumor por aquí en redes sobre Isaac Zuleta, jugador colombiano que está en España ha sumado 26 minutos durante toda la temporada pasada". En el mensaje de López decía que Zuleta sería uno de los favoritos y pedidos por Álvaro González Álzate, dándole pie a un posible tema de palancas que dejó afuera a Tomás Ángel.



"Este es el rumor, pero esto me da pie para volver a lamentarme por cosas que no se alejan del fútbol. De ser cierto o no, esto pasa. Si esto es verdad el que menos culpa tiene de todo esto es el muchacho Zuleta. Pudo convencer al entrenador, digamos que lo convenció y lo que explica el tema de Gustavo que es más un tema de influencia, eso sabrá cada quien y en la conciencia de cada quien está por qué lo hace o por qué no". Luego recalcó que son situaciones que lamentablemente suceden en el fútbol colombiano, "este jugador es de tal señor y hay que darle una manito, y se quedan jugadores que en mi caso merecían estar aquí. Ya les dije lo de Tomás Ángel y hay un muchacho como Sebastián Girado que está por encima del mismo Ángel y de Zuleta".



Un tema que le genera mucha preocupación por cómo están manejando las juveniles en el país, "desde un comienzo empezamos con estas situaciones. Se pierden las posibilidades de hacer un buen Sudamericano (Tomás Ángel y Sebastián Girado), siendo que ninguno de los dos serían titulares porque Jhon Jáder Durán y Miguel Monsalve para mí son los titulares, pero sí era un momento para aprovechar vestir la camiseta de la Selección Colombia". Y luego tocó el tema de Álvaro González, "no tengo ningún papel que confirme si es corrupto o no, no lo sé, no lo tildaré de eso, para mí es un dirigente que ya lleva demasiado años en la Selección, que son más las cosas negativas que podría decir de él desde el punto de vista deportivo u organizacional que las positivas, tiene demasiado poder y cuando se concentra muy fuerte en una persona no sé qué tan bueno sea. Si este rumor es cierto, pues peor, si alguien tiene cómo demostrarlo, bienvenido para demostrarlo. Yo no tengo nada para demostrar que es corrupto u honesto porque no tengo pruebas. Por el bien de la Federación, sería bueno que de un paso al costado", sentenció Juan Felipe.