Joven confirma qué dan veteranos en Colombia: 'me han hablado mucho'

La Selección Colombia inició la era Néstor Lorenzo con una victoria 4-1 contra Guatemala, que tranquiliza de cara a lo que viene en el nuevo proceso.

Los goles de James, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla coronaron una noche sin sobresaltos, perfecta en casi todas las líneas, más allá de la mínima exigencia de un rival débil.



Y entre esos jóvenes llamó la atención la personalidad y la fortaleza que ha ganado una joya como Asprilla, quien salió de Envigado al Watford de Inglaterra y ya da pistas de su gran evolución.



El autor del último tanto, en una gran jugada con Carrascal, habló de sus sensaciones tras la victoria: “la verdad estoy muy contento por haber debutado con un gol”, dijo.



Y en esa felicidad reveló una clave para quienes se preguntan por qué siguen siendo necesarios los veteranos en este nuevo proceso de Lorenzo: "también les agradezco a mis compañeros por haberme apoyado. Es una alegría estar con Falcao y los demás. ​Me han hablado mucho, me dan consejos, es una sensación muy bonita estar con Falcao y todos ellos", dijo.



El muchacho contó que ya "en el calentamiento me decían que podía sacar ventaja con los volantes", y que incluso el DT le hizo ver cómo sacar ventaja al pedirle "que entrara con confianza y que hiciera lo que siempre he hecho en la cancha. Gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar el primer gol con la Selección Colombia”.



Asprilla es presente pero también futuro en la Selección Colombia y saberlo llevar de la mano de los expertos no puede ser, en ningún caso, un error.