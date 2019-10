Sí que se necesita a James y Falcao: así le fue a los 'reemplazos'

Finalmente, para nadie terminó siendo un secreto que los referentes de la Selección Colombia sí que le hacen falta. James Rodríguez y Falcao García, quienes no fueron convocados, hicieron extrañar sus jugadas en el ataque.



Carlos Queiroz decidió no llamar a los futbolistas, que se quedaron en sus clubes entrenando para mejorar y tener más minutos con sus equipos internacionales. Sin embargo, los reemplazos tampoco funcionaron.

Ahora, Queiroz se empezó a 'mostrar' sin llevar un volante '10' tras la ausencia de James Rodríguez en estas dos jornadas de partidos amistosos, en la que la Tricolor no pudo ganar ningún encuentro. Ni James, ni Cardona, ni Benedetti, ni un volante de creación para los partidos fue la decisión, respetable, del entrenador portugués.



Sin embargo, hubo problemas para las jugadas del ataque. El técnico Queiroz usó una línea de 3-3 en el ataque y no le funcionó del todo, pues no hubo muchas filtraciones de balones y, mucho menos, goles.



Luego está Falcao García. El 'Tigre' y capitán no estuvo en esta convocatoria y en su lugar estuvo Duván Zapata. El futbolista de Atalanta, de gran momento, se lesionó y solo estuvo cerca de 20 minutos en el partido contra Chile; en su lugar ingresó Alfredo Morelos.



El jugador de Rangers tampoco pudo anotar junto a Roger Martínez ni Luis Muriel, quienes no lograron cubrir la zona ofensiva para que la Tricolor no extrañara a Falcao García.



¿Seguirá Carlos Queiroz dejando por fuera a los dos referentes para la próxima fecha Fifa?...