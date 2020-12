Tremendo palo a Federación Colombiana de Fútbol: 'no ha tenido coraje'

La entrevista que Carlos Queiroz le concedió a la agencia EFE dio mucho de qué hablar, no solo por el balance tan positivo que hizo sino por una puya que dejó con dirección a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

"Tenía la ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje", dijo el portugués.



Y fue más allá: "la calificación no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión".



Son palabras muy fuertes para un empleador que lo aguantó dos años pero que difícilmente podía sostener a un DT que encaja 9 goles en dos partidos y que enfrenta rumores de división en el vestuario, asunto que negó Queiroz y la propia FCF, pero que inevitablemente se quedó en el ambiente.



"En este momento, no hay ninguna persona en el mundo, ninguna con más conocimiento, que podía aportar las mejores soluciones en Colombia como lo era yo", dijo el portugués. Tal vez de haber aplicado toda esa información en la última doble jornada de la eliminatoria habría podido evitar la debacle.