No fue Rueda, fueron los jugadores: por esto no llamaron a Teófilo

La derrota de Colombia contra Argentina dejó a la tricolor cada vez más lejos de lograr un cupo directo a Catar 2022 y con opciones mínimas para alcanzar el repechaje. Las variantes en el esquema y durante el partido dejaron ver la falta de alternativas que hay en el planteamiento por parte de Reinaldo Rueda, dejando mucho que pensar, de cara al futuro y lo que restan en las Eliminatorias.

Los jugadores que no fueron incluidos en la presente convocatoria empiezan a ser recordados por su ausencia, siendo llamados a ser los que podrían dar un giro a la situación. Uno de ellos y que fue pedido por hinchas y muchos sectores. Es el caso de Teófilo Gutiérrez.



El periodista Jhon Jairo Miranda, durante el programa Lo Mejor De La Fecha, dio detalles acerca del porqué no se dio el llamado del atacante del Deportivo Cali “Reinaldo quería a Teófilo Gutiérrez en la selección, sentía que era un aporte importante. No para el partido contra Argentina, pero sí para los partidos anteriores. Sin embargo, en sus formas, manejo, estilos, Rueda recibió dentro de la Selección Colombia la voz de algunos integrantes que le dijeron ‘profe, no cabe, no lo queremos, no nos viene bien, no nos gusta”.



Las críticas al estratega llegan de todos lados, por sus manejos y demás.