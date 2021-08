Andrés Andrade entre la emoción y el reto de jugar en la Selección 

Su destacado nivel que ha podido mantener desde su llegada a Atlético Nacional a comienzos de 2020, hicieron en Andrés Andrade un camino al objetivo de ser convocado por la Selección Colombia. Esa oportunidad llegó y el ‘Rifle’ aportará en la ‘tricolor’ para los partidos contra Bolivia, Paraguay y Chile. Entre la emoción y la responsabilidad de un nuevo desafío, Andrade quiere dejar todo su talento al servicio del equipo colombiano.



"Es un momento muy emotivo para mí, son difíciles las palabras para expresar todo lo que siento. Es un sueño desde niño que vi por momentos muy lejano, fue uno de los objetivos en volver a Colombia. Tengo esta oportunidad, agradecido con Dios, mi familia y Atlético Nacional", señaló.

Además, no quiso referirse a que haya sacrificado algo para lograr este llamado. "La palabra sacrificio no va conmigo, porque sacrificarse es hacer algo que a uno no le gusta. Yo amo lo que hago, me esfuerzo para ayudar a mi equipo, seguir saliendo adelante, fortalecerme en cada entrenamiento. La disciplina, el profesionalismo se aprende con los años, ojalá hubiera tenido en cuenta eso cuando era más joven".



En cuanto a lo que dejó el morfociclo realizado en Bogotá y un posible análisis de rivales, el ‘Rifle’ explicó que "en este morfociclo hicimos una práctica de fútbol. Me empleó en varias posiciones del frente de ataque, estoy a la disposición de ellos y lo que necesiten. En el morfociclo analizamos solo a Bolivia, es un equipo que busca mucho a su delantero '9'. Cuando lleguemos a la concentración nos concentraremos en los demás rivales".



Sobre su relación con la altura y la preparación para jugarle a los bolivianos en La Paz, Andrade comentó que "nunca he jugado en La Paz, jugué en una altura parecida a La Paz como Cuzco y me fue muy bien, cuando juego en Bogotá me va muy bien, viví en el DF (Ciudad de México) donde hay altura y en partidos a medio día, la altura pega más fuerte. Yo quiero trabajar fuerte y espero aportarle a la Selección".



Finalmente, Andrés no ocultó su alegría por estar en la Selección y con una gran sonrisa habló sobre esas prácticas y posiblemente pueda actuar en alguno de estos tres partidos. "Es una sensación indescriptible, va a ser muy especial cuando me ponga la camiseta amarilla así sea para entrenar. Todavía no nos han dicho cuando nos debemos presentar, tenemos el foco en el partido del jueves y luego pensaré lo que viene con la Selección".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8