‘Cucho’ Hernández: ‘hay que acoplarnos al entrenador que llegue’

Juan Camilo Hernández es uno de los nuevos talentos, que empezarán a llegar a la Selección Colombia. Pese a tener ya algunos llamados, no hizo parte del remate de las Eliminatorias ni del proceso de Reinaldo Rueda, quien fue fuertemente criticado, por no llamar al pereirano en su momento.



Con más experiencia, minutos y cancha, el ‘Cucho’ reconoce y está a la altura del reto, esperando mantenerse en el radar de la tricolor. El delantero del Watford de Inglaterra habló en la zona mixta, del estadio El Campín, sobre lo que será el amistoso contra Arabia Saudita.



Perfil del técnico de Colombia en propiedad: es una pregunta complicada, he estado en la selección, pero no frecuentemente. No soy quien para responder esa pregunta. El técnico que venga, trataremos de acoplarnos a lo que quiera, vendrá con las mejores intenciones.



Recambio generacional en la selección y regreso a la convocatoria: creo que nunca hay que sentirse seguro en la selección. Es un trabajo diario, cada fin de semana, hacer goles, jugar y tener buen rendimiento. Ahí te ganas el lugar en la selección. Es de seguir haciendo el trabajo y si vienen más llamados, aprovecharlos. Esperemos que sean más.



Paso por Watford y nivel en la Premier League: lastimosamente el objetivo grupal no se consiguió. Pero creo que en lo personal fue positivo. El primer año en Inglaterra no es fácil. Jugar, marcar y aportar fue algo lindo, un sabor agridulce. Pero es un paso para mí, he demostrado que puedo hacer más y trabajaré para eso.



Eliminación de Colombia con falta de gol: Muy triste, creo que teníamos y tenemos una grandísima Selección. Hay otros equipos que compiten, eso es fútbol y hay que trabajar desde ya por el próximo Mundial. Seguramente los jóvenes aportaremos en ese camino a los experimentados.

Opinión de Arabia: no vamos de paseo, es una Selección preparada, por su juego. Vamos a afrontar seriamente este partido, porque cada uno quiere mostrarse. Con un buen trabajo grupa es lo ideal.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

@seracoca_95