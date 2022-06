Todos somos Ucrania: juega el partido de su vida por cupo al Mundial

¿Que el fútbol importa poco cuando en las calles mueren personas en la absurda y cruel invasión de Rusia? ¡Pregúntenle a Ucrania!

Este miércoles a selección nacional representa no solo un interés deportivo sino la batalla por el honor, por la vida, por la victoria de los suyos, que se juegan la vida en las calles en medio de bombardeos y que, tras meses de agresiones, encuentran en la ilusión de la clasificación al Mundial de Catar un pequeño alivio.



Oleksandr Petrakov, el técnico Sub-20 que en agosto reemplazó al mítico Andriy Shevchenko, cuyo ciclo duró 5 años, habló de las sensaciones en el sitio de concentración en la ciudad eslovena de Brdo, donde estuvo en una especie de exilio que se garantizó para el cruce de este miércoles en Hampden Park, en la ciudad escocesa de Glasgow (3:45 hora de Colombia).



“Cuando iba a las trincheras para visitar a los militares, todos me pedían lo mismo. Decían: ‘Mira, le pedimos solo una cosa, que la selección se clasifique para el Mundial’, reveló el DT, quien fue sumando muy lentamente a sus convocados hasta este lunes, cuando se incorporó el arquero Lunin, campeón de Champions League con Real Madrid.



“Creo que podemos ayudar más a nuestro país con cosas como esta, saliendo de Ucrania, jugando partidos benéficos, mostrando a todo el mundo lo que sucede en nuestro país”, comentó Oleksandr Karavayev, mediocampista del Dinamo de Kiev, mientras su compañero Oleksandr Pikhalyonok, del FC Dnipró, apuntó: “Mucha gente del ejército que no me conoce me escribe ahí (sus redes sociales). Me dicen: ‘Tienen que pasar al Mundial, nos va a alegrar.”



“El fútbol es una fuerza mayor, la oportunidad de mostrar algo más, de representar a todo un país que quiere sentir que vive, que es libre, independiente, que puede luchar por sí mismo por su puesto en el mundo. El fútbol es una plataforma social y política muy importante. Es el partido de fútbol más importante de la historia de Ucrania”, aseguró Pikhalyonok. Cuánta razón.



¿Qué tiene que pasar para llegar a Catar? Lo primero es ganarle a Escocia este cruce, que debió jugarse en marzo pasado, justo cuando Rusia consumó su violenta invasión. Después, la victoria permitirá un round más, una llave contra Gales, de Gareth Bale, que se disputará el próximo mes. Por si no lo supieran, en estos meses ganaron millones de hinchas. La bandera azul y amarilla ondeará este miércoles en muchos rincones del mundo.