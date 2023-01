Real Madrid atento: referente del Liverpool y su complicada lesión

El comienzo del año para el Liverpool no fue como esperaba Jürgen Klopp ni sus dirigidos. Aunque cerraron el 2022 sumando seis unidades importantes superando al Aston Villa y al Leicester City, este último por dos goles en contra de los 'Foxes', no arrancaron el 2023 de la mejor manera cayendo contra el sorpresivo Brentford. Más allá de la caída, el partido dejó mucha preocupación en los 'Reds', por la lesión del capitán, Virgil van Dijk.



Justo antes del inicio del segundo tiempo, Virgil van Dijk tuvo que abandonar el campo de juego. Cuando Liverpool descontó por intermedio de Alex Oxlade-Chamberlain, las cámaras enfocaron al neerlandés sin inmutarse mucho por la lesión que lo sacó del terreno de juego de manera prematura. Aunque pudo quedarse en el banquillo, el golpe parece grave.

Cuando se dio la salida del capitán, Virgil van Dijk, se pensó que no iba a ser de mucha precaución el golpe y que solo sería algo muscular. No obstante, todo parece indicar que es mucho más serio de lo que se pensaba. La intensidad de la Premier League, y un gris semblante del Liverpool preocupan y más aún sin una pieza clave para afrontar lo que se viene. No obstante, la idea es recuperarlo antes de la Champions League en febrero donde enfrentarán al Real Madrid por la revancha de la final de la edición pasada.



Virgil van Dijk, de acuerdo con The Athletic y Liverpool Echo estará bajo supervisión médica, pues resulta que será más grave de lo esperado. Tras los estudios iniciales, encontraron una lesión en el tendón de la corva, que, de momento, o alejaría por un mes, si es así, sería justo antes de afrontar el reto de la Liga de Campeones. Pero todavía no se pueden ilusionar con el regreso del defensor central, pues le harán más exámenes a lo largo de la semana.



Sin Virgil van Dijk o con el defensor central, Liverpool tendrá un maratón entre enero y febrero antes de verse con el Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones. La historia iniciará con Wolverhampton Wanderers por FA Cup, luego, Brighton, Chelsea, nuevamente contra los Wolves por Premier, Everton y Newcastle United. Seguramente es lo que el neerlandés se perderá.