Inicia el tormento del City y sus figuras: 'no aguanto sin Champions'

Manchester City tiene un doble golpe económico. El primero es por la actualidad del coronavirus y la falta de fútbol, pero este se complementa con la sanción que le impuso la Uefa por Fair Play Financiero, por lo que no podrá jugar Champions ni Europa League en las siguientes dos competiciones.



La importante ausencia hace dudar a sus figuras de mantenerse en el club de los ciudadanos, pues no es lo esperado. Kevin De Bruyne, belga, fue uno de los que habló del tema y dejó la posibilidad de irse del equipo inglés, con el que tiene contrato hasta 2023.

“Creo que en dos semanas vamos a volver a entrenar. Nunca he tenido un paréntesis tan largo. Se jugará a puerta cerrada y no es demasiado atractivo, pero como mínimo acabaremos la temporada (...) Puedo aguantar un año aún sin Champions, dos es mucho tiempo. El club nos ha dicho que va a recurrir y están seguros de que han hecho las cosas bien. Si dicen eso, les creo. Ahora hay que esperar y ver qué ocurre. Cuando la decisión sea en firme analizaré la situación", dijo el belga en Mundo Deportivo.



Por otro lado, tocó el tema de Pep Guardiola, mencionando que el DT se quedaría hasta el año entrante y que de él no depende la decisión de que De Bruyne se vaya o se quede en el City.



“Creo que Pep se quedará hasta el año que viene. Ya veremos si renueva. Pero no seguiré o no en función de su decisión. He trabajado con otros entrenadores y me adaptaré a quien venga después de Guardiola”, finalizó.