Tottenham tomó un respiro contra Manchester United, sin Dávinson

Tottenham tomó un respiro y Manchester United firmó un empate 2-2 que no le viene nada mal, en un partido tipo Premier League, de choque y vértigo, de lujo y amenaza constante de gol.

En seis minutos encontró el camino Manchester United: pérdida de Son (que sacaba de casillas a Kane), pase a espaldas de los volantes para Rashford, centro a la aparición al espacio de Sancho y gol. Tan simple, tan fácil dañar al equipo de Dávinson Sánchez, a quien no le podrán cobrar, al menos esta vez, la alucinante vulnerabilidad de los suyos.



Era clara la estrategia de meter balones largos a espaldas de los defensores, no importa cómo se llamen. No hay filtros en la mitad y se parte siempre Tottenham, sacrificando todo, pues arriba las dos opciones que les quedaron a Richarlison y Son no llegan a buen término.



El tema es que en el complemento se cansa un poco un equipo como el United de ver a su rival chocar una y otra vez con su presión y su crisis y entonces va al frente: Rashford salió de cacería y volvió con presa a los 44 minutos, en una gran carrera y mejor definición para el 0-2.



Pero vino el descanso y el rojo sacó el pie del acelerador y le dio vida a Tottenham, que creció cuando apareció de la nada un gol de Porro para el descuento a los 56, mientras en la respuesta y la burla de Bruno a los lentos zagueros locales la pelota se estrellaba en el travesaño. Pura mala fortuna.

​

Entonces vino el milagro: por fin coincidieron en el mismo partido Kane y Son, como antes, como cuando metían miedo los Spurs, y el coreano anotó el 2-2 tras un pase que fue una daga en el corazón del área del United.

​

Y se recompuso, tomó un respiro después del 6-1 contra Newcastle y del 3-2 contra Borunemouth, y volvió la calma. No llegó a jugar Dávinson Sánchez porque Lenglet se recuperó de lesión y estaba Cuti Romero. El ambiente mejorará, sin duda.



Tottenham es quinto con 56 puntos y en zona de Europa League, mientras el United es cuarto, con cupo a Champions y 60 unidades.