Davinson a Semifinales: Tottenham logró vencer al West Ham

Un verdadero partidazo se pudo vivir en los cuartos de final de EFL Cup, al momento de que Tottenham y West Ham buscarán el tiquete directo a las semifinales de este certamen. En un primer tiempo muy movido y con bastantes goles el equipo donde el colombiano Davinson Sánchez fue titular logró conseguir el paso a la semifinal.

Durante los primero minutos el equipo dirigido por Antonio Conte, tomó la iniciativa para abrir el marcador tanto así que en el minuto 29, se juntaron Pierre-Emile Højbjerg con Steven Bergwijn en una pared y precisamente el holandés pone el 1-0 parcial, luego de un remate cruzado que termina en el fondo de la red.



Pero rápidamente el West Ham despertó y buscó el empate, tanto así que antes el gol tuvo dos jugadas de peligro donde el guardameta Hugo Lloris fue protagonista evitando la caída de su pórtico. Pero en el minuto 33, en un error en salida del equipo spurs, hizo que el jugador Jarrod Bowen aprovechara un rebote y pusiera el empate parcial.



La alegría no duró mucho para The Hammers, luego que dos minutos de lograr el empate, en una serie de remates el jugador Lucas Moura del Tottenham aprovechó el desorden en el área y puso el segundo gol y la ventaja parcial para el equipo del colombiano.

De esta manera culminaría el primera parte.



Ya para la segunda mitad, El West Ham buscó por todas las partes de la cancha pero el buen comportamiento del Tottenham, hizo que no pudiera igual el marcado, además de una destacable presentación de Lloris, quien evitó en dos oportunidades la igualdad.



Vale destacar que los spurs son los subcampeones de este torneo, luego de perder el juego definitivo frente al Manchester City 1-0 en abril del presente año.