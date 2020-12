‘El mejor equipo perdió’: José Mourinho, sin pelos en la lengua

Era de esperarse. El Tottenham perdió tanto su partido como la punta del campeonato frente a Liverpool. Los de Jürgen Klopp ganaron 2-1 en Anfield con anotaciones de Salaha y Firmino, mientras que por la visita descontó Son.

Si José Mourinho había disparado unos cuantos dardos en la previa del partido, lo lógico era que repitiera la dosis al culminar la partida. Y así fue. El entrenador portugués fue certero en sus declaraciones.

“Le dije (a Klopp) que el mejor equipo perdió y no está de acuerdo, pero esa es su opinión. Por cierto, si me comporto de la misma manera que él en la banca, me expulsan”, sentenció.



Así pues, el ex-Real Madrid puntualizó en que el empate “habría sido un mal resultado, así que imaginen lo que sentimos con esta derrota”. Los 'Spurs', que no contaron con Dávinson Sánchez, realmente jugaron bien, pero les faltó eficiencia.

​“Es un resultado muy injusto”, finalizó Mourinho.