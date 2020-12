Valió la pena sufrir: gol agónico y liderato para Liverpool en Premier

En la jornada 13 de la Premier League, Liverpool y Tottenham luchaban entre sí por el liderato del certamen. Ambos equipos llegaban a Anfield con 25 puntos, pero la ventaja era para los de Jose Mourinho por diferencia de gol.

La primera clara del partido llegaría sobre el minuto 10. Andrew Robertson hizo efectivo un tiro libre de costado, mandó un centro preciso para Roberto Firmino que cabeceó contra el piso y ajustado al palo, pero Hugo Lloris atajó sin dejar rebote.



Si bien la iniciativa era del Liverpool, el Tottenham de Jose Mourinho no sufrió el partido. Se organizó a partir de una doble línea de cuatro, sumamente compacta, dejando a Son y Harry Kane en punta.



Al 20’ llegaría nuevamente el conjunto local a partir de un gran desborde por izquierda, pase atrás de Robertson y a la altura del punto penal apareció Mohamed Salah con un impacto seco que terminó siendo atajado sin problema por el golero Lloris.



Cinco minutos después llegaría por fin el premio para los de Anfield. Nuevamente atacaron el flanco derecho de Tottenham, Curtis Jones ingresó al área y la dejó atrás para Salah que de primera remató, el balón se elevó tras impactar en Eric Dier y terminó al fondo de la red. Mucha fortuna para la apertura del marcador.



El juvenil Jones no quedó conforme con lo ya logrado y siguió insistiendo. Las galopadas de Robertson le dejaban un campo libre para recibir en soledad y probar con remates de media distancia.



Al 32’ llegaría, para sorpresa de muchos, el empate de los londinenses. Giovani Lo Celso avanzó con total tranquilidad en la mitad del terreno y filtró un pase fenomenal para Son que definió ante la salida de Alisson.



Liverpool reaccionó rápidamente a partir de la intensidad y velocidad en los ataques. Justamente Firmino recibió un balón dentro del área, aguantó y sacó un remate potente cruzado, pero Lloris nuevamente decía no.

La segunda parte inició con bastantes emociones. Alisson recibió un pase en salida del Liverpool, quiso abrir con un pase a zona derecha, pero Kane interceptó la entrega y probó con un remate lejano. El guardameta brasileño alcanzó a recomponerse y corregir su error.



Los de Jürgen Klopp llegarían recién a los 57 minutos. Salah recibió sobre el borde del área, se dio vuelta y como nadie lo presionó, tiró a colocar con borde interno pero Lloris se mantuvo firme.



Tottenham siguió buscando la ventaja y al 62’ por centímetros logra la ventaja. Saque largo de Lloris, Kane peino sobre la mitad del terreno, Son complementó y Steven Bergwijn corrió en completa soledad. El holandés ingresó al área y definió cruzado ante la salida de Alisson, pero el balón se estrelló en el vertical izquierdo.



Instantes después, la oportunidad fue para Kane. Son hizo efectivo un tiro de esquina, el delantero inglés safó de su marca y cabeceó en soledad, pero su remate se fue apenas alto.



El cuadro local empezó a ser completamente predecible. Sus ataques se daban siempre por banda izquierda y por ello Mourinho metió a Lucas Moura para apoyar en el retroceso. Salah y Firmino intentaron sin éxito a partir de la media distancia.



Al minuto 73, Sadio Mané por poco pone la ventaja para el cuadro local. Curtis Jones eludió a su marcador y filtró al senegalés que dejó a Sergi Aurier en el camino, movimiento extraordinario, definió con pierna zurda y entre Lloris y el travesaño salvaron a los ‘Spurs’.



El partido estaba de toma y dame en los últimos 15 minutos. Después de una mano clarísima no sanciona de Moussa Sissoko, Kane recibió un balón profundo preciso, trastabilló tras el control pero eso no le impidió rematar. Alisson, con lo justo, salvó.



Apelando a la épica, Liverpool consiguió la victoria en el último suspiro. Cuando se habían cumplido los 90’ reglamentarios, Robertson sacó un tiro de esquina, Firmino escapó de su marcador y soltó un cabezazo inatajable. 2-1 en Anfield y liderato en solitario para los de Klopp.