Díaz, a dar una mano: Liverpool sufre por lesiones en cruce de FA Cup

Pasó poco desde la fiesta en el camerino, con Luis Díaz forrado en su bandera colombiana y bailando con el trofeo de la Carabao Cup, encantado.

Un día de total descanso y este martes una jornada de exámenes, revisiones y mucho nerviosismo, pues el técnico Jürgen Klopp tiene serios problemas para armar la titular de cara al duelo contra Southampton, este miércoles, a las 3:00 p.m. n Anfield. La buena noticia, para su tranquilidad, es que el colombiano está sano, disponible y en un momento espectacular.



El alemán explicó que Mohamed Salah, Darwin Núñez y Dominik Szoboszlai están "tocados listos" y no saben si estarán disponibles, pues, como dijo el DT, "necesita milagros" para no seguir sumando soldados caídos en este momento de la temporada.



Los tres se perdieron la victoria en la EFL Cup contra Chelsea el pasado domingo, ya que Salah y Núñez sufrieron lesiones musculares en la reciente victoria en Brentford, mientras que Szoboszlai sufrió una recaída de un problema en el sóleo que sufrió a comienzos el mes.



"Es cuestión de tiempo para los muchachos que no estuvieron disponibles para la final. Darwin, Mo, Dom, tenemos que ver qué pueden hacer hoy", dijo Klopp.



El técnico del Liverpool también confirmó que su equipo no podrá contar con Ryan Gravenberch al menos durante los próximos dos partidos después de sufrir un problema de ligamentos en Wembley, tras una entrada imprudente de Moisés Caicedo.



Y ahí no terminan las angustias: "Wataru también recibió un buen golpe. Ahí tenemos que ver también. No diría que ha mejorado mucho desde el domingo, pero así es", añadió el DT.



De esta manera, Klopp podría volver a requerir los servicios de Bobby Clark y James McConnell, de 19 años, mientras que el delantero Jayden Danns, de 18 años, que apenas hizo su debut profesional contra el Luton Town el miércoles pasado. , también podría estar involucrado.