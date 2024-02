Apagan ilusión de Liverpool por Xabi Alonso: no habría interés del DT

Mientras Liverpool sigue cosechando títulos en la era de Jürgen Klopp, las directivas buscan opciones para cuando el técnico alemán termine su vínculo con los reds a final de temporada, pero, aunque hay nombres, aún no se conoce cuál será el elegido.

Sin embargo, uno de los más opcionados es el técnico español Xabi Alonso, quien ha tenido una temporada importante con Bayer Leverkusen, pero aún no se conoce exactamente si vaya a tomar las riendas del club inglés.



De hecho, la oportunidad de Xabi Alonso en Liverpool podría alejarse, pues en Alemania, la leyenda Lothar Matthäus aseguró en una entrevista con ‘Sky Sports’ que el español no estaría interesado en cambiar de aires a final de temporada.



"Xabi Alonso aún no está interesado en el Bayern de Múnich, ni tampoco en el Liverpool o el Real Madrid. Sólo le interesa ganar tres títulos con el Leverkusen en los próximos dos meses y medio”, mencionó Matthäus.



Pese a ello, la leyenda alamana confirmó que puede que su sueña sea dirigir algún grande de Europa, pero continuó afirmando que no lo ve en otro club en junio.



"Puede que su sueño sea entrenar algún día al Bayern, Liverpool o incluso Real Madrid, pero, en mi opinión, aún no ha terminado en Leverkusen. Xabi Alonso no es alguien que se deje llevar por los grandes nombres, ha celebrado demasiados éxitos como jugador para eso. Tampoco se va a dejar guiar por el aspecto económico. Lo que le importa es lo que ha construido y con quién lo ha construido. Por eso no creo que vaya a fichar por otro club la próxima temporada”, finalizó el alemán.



Por ahora, sigue siendo una incógnita el nuevo entrenador del Liverpool, pero las directivas tampoco parecen afanadas por firmar a un entrenador antes de la salida de Klopp, pero muy seguramente seguirá generando muchas expectativas por quién ocupe el lugar del alemán.