El técnico que anhela Colombia quedaría libre: ¿alguien con su número?

Los procesos son un producto finito, con fecha de caducidad, ofertas limitadas. Incluso cuando viven auténticas gestas.



El de Marcelo Bielsa en Leeds es un buen ejemplo: lo tomó en la segunda división, lo llevó a la Premier League, lo ha hecho creer en su filosofía a pesar de no hablar siquiera su idioma y ahora estaría listo para dejarlo.



La prensa británica asegura que al final de su contrato, en junio próximo, terminará la historia de amor dejándolo en el puesto 15 de la tabla, con 23 puntos, a solo 6 de Norwich y la zona de descenso.



Tan claro estaría el relevo que ya habría incluso un candidato para asumir el cargo, según The Telegraph: el norteamericano Jesse Marsch, ex Lepizig y quien estaría en la baraja por encima de Ernesto Valverde, el otro aspirante.



La noticia ha sido la esperada en Inglaterra peor, ¿por qué impacta en Colombia? Bielsa ha sido uno de los favoritos por años para dirigir a la selección nacional, varias veces en el pasado lo han buscado algunos directivos y siempre han obtenido la misma respuesta: no.



Pero ahora que está libre y que se requerirá una auténtica 'refundación' si es que, como se sospecha, se consuma el próximo mes la eliminación de la Copa Mundo, su nombre vuelve a estar sobre la mesa. Su experiencia, su conocimiento y el respeto que infunde en los jugadores veteranos y jóvenes es carta de presentación suficiente. Además, como reveló Juan Carlos Osorio cuando se ofreció a dirigir al equipo gratis, cumple el requisito de ser extranjero, lo que complacería a la cúpula de la FCF. ¿Es el hombre? El tiempo lo dirá.